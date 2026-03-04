演歌歌手の坂本冬美が４日、東京・タワーレコード新宿で新曲「遠い昔の恋の歌」のリリース記念イベントを行った。

１９８７年３月４日にデビューした坂本は、この日から４０年目に突入。２００９年１月に新宿でゲリラライブを行ったが、機材トラブルで無念の中断となり、１７年ぶりの新宿でのインストアイベントとなった。

開演前に取材に応じた坂本は、５日に開幕するＷＢＣについて「もうとにかく日本でやってくださっているだけで、みんなが幸せになります」と感謝。「もちろん勝ってもらいたいですけど、とにかくその存在感だけで全国の皆さんに勇気を与えてくださっていると思いますので、のびのびと頑張っていただいて、私たちに元気と勇気を与えていただきたい」と語った。

坂本は自身の公式ブログでもたびたび応援投稿を行っている野球好き。注目選手について「皆さんと同じように、大谷（翔平）さんもそうですし…。わたくし阪神ファンですので、森下（翔太）さんにも頑張っていただきたいですし、佐藤（輝明）さんにも打っていただきたいなと思います」と熱視線を送った。

また坂本は、３日放送のＮＨＫ「うたコン」で５人組ダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」と「あばれ太鼓」でコラボレーション。昨年大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦での「夜桜お七」のステージ以来の競演に「本当に感じのいい人たちばかり。紅白でご一緒して一度きりっていうのが多い中で、２度もご一緒させていただいて。今一番輝いてらっしゃるＭ！ＬＫの皆さんがお忙しい時間をぬってお稽古してくださって、もう本当に感激してます」と感謝した。

ステージ競演後にも交流があったようで「終わってからＣＤにサインを入れくださって…。『ふゆみるく』って言うんですって、私たちの競演を」と笑顔。「おばさん、ちょっと興奮してる。パワーをいただいてます」と刺激を受けた様子だった。