歌手で女優の浅香唯が3日、自身のインスタグラムを更新。ディズニーランドを訪れたことを報告した。



【写真】夢の国を満喫する母娘 やわらかな日差しに伸びる影 写真集みたい

ヒロインを演じた1986年のフジテレビ系ドラマ「スケバン刑事Ⅲ―少女忍法帖伝奇―」では女優・中村由真、大西結花との“風間三姉妹”など、80年代アイドルとして活躍した浅香。「夢の国へ ひさしぶりのディズニーランドでしたっ」と記し、「かなりのご陽気ファミリーで楽しんできちゃいました!!」と楽しい時間を過ごしたことをうかがわせた。



サングラスをかけたフード姿で満喫ぶりが伝わるショットをアップした浅香。久々だったという夢の国は「娘の高校卒業と、これから始まる大学生活のお祝いも兼ねて家族で過ごす貴重な時間」だったことを伝えた。



さらに「思い起こせば、娘が生まれて初めて地上に足をつけた場所がここディズニーランド まだつかまり立ちだったけど、危なっかしい第一歩を踏み 出して歓喜した思い出の場所なんだ～」と、ファミリーにとって大切な場所であることを明かし、「あれから18年か………いつまで一緒にこんな時間を過ごせるのだろうと思うと寂しさが心に溢れる私。 シンデレラ城に向かって歩く娘と私の後ろ姿に漂う哀愁…」と後ろ姿の母娘2ショットも公開した。



「夢の国は大人にも魔法をかけてくれるステキなトコ リフレッシュして元気と勇気をいっぱいもらって来たよ！ 娘の4月から始まる新しい道への第一歩が、笑顔で踏み出せるように私も全力で応援だ～」と母の決意をのぞかせ、ファンにも「これから始まる新たな人生に、期待と不安を抱えながら準備しているあなたも 一緒にガンバだね🎉みんなファイティン！」と呼びかけた。



フォロワーからは「もう高校卒業なんですね！大学入学おめでとうございます」「子供の成長ってホント早いっ！」と成長に驚きの声も。「家族で行くTDRは特別ですね」「私も『感慨深い思い』と『少しの寂しさ』に包まれました」「初めて足を付けた思い出の地なんて素敵」など、同じママとしての心境をつづったコメントも寄せられていた。



浅香は1969年生まれ、宮崎県出身。1985年にデビューし、「C―Girl」「セシル」などがヒットしトップアイドルに。「スケバン刑事Ⅲ―少女忍法帖伝奇―」やTBS系ドラマ「ADブギ」(1991年)などドラマにも数多く出演。2002年にバックバンドのドラマーと結婚。07年に第１子となる女児が誕生している。



（よろず～ニュース編集部）