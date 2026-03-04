1月に妊娠を報告した久慈暁子、近影ショットに「わー、お腹だいぶ大きくなりましたね」「かわいい〜」と反響
元フジテレビ、 現フリーアナウンサーの久慈暁子（31）が3日、自身のインスタグラムを更新し、桜とともに写る近影ショットを公開した。
【写真】「だいぶ、ぽっこりしてきますね〜」久慈暁子の春らしい近影ショット
久慈は「Azabudai Hillsでひと足早い春 濃いピンクの河津桜が綺麗に咲いていました」とコメントし、華やかな桜と凜とそびえる東京タワーが1枚に収まった、鮮やかな写真を披露している。
コメント欄には、久慈のマタニティ姿に注目が集まり「わー、お腹だいぶ大きくなりましたね」「綺麗過ぎて女神様にしか見えません」「かわいい〜」「だいぶ、ぽっこりしてきますね〜」などの声が寄せられていた。
久慈は、2022年5月にバスケットボール選手・渡邊雄太（31）と結婚。26年1月1日に第一子妊娠を発表した。
