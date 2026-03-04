『ニノさん』放送終了も“ニノさんファミリー”は不滅「楽しい雰囲気はタイムテーブルのどこかで」
日本テレビは4日、都内の同局で『2026年4月改編説明会』を実施。2月20日をもって2013年から続き、約13年の歴史に幕を下ろした『ニノさん』について言及した。
【写真】ラスト放送…集結したニノさんファミリー
同局コンテンツ戦略局 総合編成センター部長・大井秀一氏は『ニノさん』について「アットホームな二宮さんを中心としたファミリーの番組だったと持っています。改めて感謝申し上げたいと思っています」と感謝。「レギュラーの『ニノさん』としては終了しますが、ニノさんファミリーのお力を活かした番組は今後もどこかでやっていきたいと思っています。レギュラーとしては終わりますが、ニノさんファミリーの楽しい雰囲気はタイムテーブルのどこかで」と期待を込めた。
なお、『ニノさん』の放送枠では、嵐・二宮和也とお笑いコンビ・千鳥のノブが出演する日本テレビ系『金曜ミステリークラブ』（毎週金曜 後7：00〜後7：56）が放送される予定。
同局4月編成の改編テーマは「誰かと見たい、が、一番見たい。」。生活者に「新しさ」「熱」「親子・家族の時間」を届け、日テレのコンテンツに人を集め、コンテンツファン、日テレのファンを増やすことを目指す。改編率は全日6.6％、プライム14.8％、ゴールデン11.1％となった。
【写真】ラスト放送…集結したニノさんファミリー
同局コンテンツ戦略局 総合編成センター部長・大井秀一氏は『ニノさん』について「アットホームな二宮さんを中心としたファミリーの番組だったと持っています。改めて感謝申し上げたいと思っています」と感謝。「レギュラーの『ニノさん』としては終了しますが、ニノさんファミリーのお力を活かした番組は今後もどこかでやっていきたいと思っています。レギュラーとしては終わりますが、ニノさんファミリーの楽しい雰囲気はタイムテーブルのどこかで」と期待を込めた。
同局4月編成の改編テーマは「誰かと見たい、が、一番見たい。」。生活者に「新しさ」「熱」「親子・家族の時間」を届け、日テレのコンテンツに人を集め、コンテンツファン、日テレのファンを増やすことを目指す。改編率は全日6.6％、プライム14.8％、ゴールデン11.1％となった。