King ＆ Princeレギュラー番組『キントレ』放送終了へ 知らせに”涙”も 担当P「ご一緒させていただきたい魅力的な方」
日本テレビは4日、都内の同局で『2026年4月改編説明会』を実施。『キントレ』（毎週土曜 後1：30）の放送終了を発表した。
【写真】下克上なるか…？ラグビー強豪に挑む永瀬廉＆高橋海人
同局コンテンツ戦略局 総合編成センター部長・大井秀一氏は、放送終了について「今も多くの視聴者の方にご支持いただけている番組だと思います」としつつ、「前身番組から4年余り続きました。去年の『24時間テレビ』でも活躍していただいたおふたりでございます。改めて感謝申し上げたい」とコメント。「King ＆ Princeの人たちと仕事をしないことはなく、いろんな番組でご一緒させていただきたい魅力的な方だと思っています」と伝えた。
また、同番組を担当していたプロデューサーの宮崎慶氏は「5人の番組からやってきて、King ＆ Princeの2人と、劇団ひとりさんとザキヤマさんもレギュラーなんです。あの4人がバラエティーを愛し、体を張ってきました。（放送終了を）伝えたときに誰とは言いませんが、スタッフの前で涙をする瞬間もありました。演出のディレクターも涙するという側面がありました」と告白。「いい番組だったんだなと僕は自負しております。番組制作者としては、企画を出して、新しいことにチャレンジできたらと思っています」と期待を込めた。
同局4月編成の改編テーマは「誰かと見たい、が、一番見たい。」。生活者に「新しさ」「熱」「親子・家族の時間」を届け、日テレのコンテンツに人を集め、コンテンツファン、日テレのファンを増やすことを目指す。改編率は全日6.6％、プライム14.8％、ゴールデン11.1％となった。
