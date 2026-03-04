◇女子アジア杯1次リーグ第1戦 日本 2―0 台湾（2026年3月4日 オーストラリア・パース）

2大会ぶりの優勝を狙うFIFAランキング8位の女子日本代表「なでしこジャパン」は1次リーグ初戦で同40位の台湾と対戦し、2―0で勝利して白星発進を決めた。

終始敵陣で試合を進め、前半だけで20本以上のシュートを放ちながら、引いて守る相手を攻めあぐねて無得点。嫌な流れを振り払ったのはMF谷川萌々子（Bミュンヘン）の決定力だった。後半16分、ゴール前でDF高橋はな（三菱重工浦和）の浮き球のパスを胸トラップで収め、DFをかわして右足でゴールに流し込んだ。20歳は「オフサイドにかからないように背後に抜け出して、うまく決めることができて良かった。何度も何度もチャレンジして、めげずに最後までやれたことが勝ち点3を取れた要因」と頬を緩めた。

後半追加タイムの47分にはFW千葉玲海菜（フランクフルト）の左クロスをMF清家貴子（ブライトン）が頭で流し込んで追加点。途中出場組も役割を果たし、苦戦しながらも最後は地力の高さを見せた。ニルス・ニールセン監督は「いつかは得点を取れるだろうと思っていた。もう少し直接的にゴールに向かうような動きがあっても良かった」と振り返った。

今大会は来年のW杯予選を兼ね、上位6チームが出場権を獲得。次戦は7日にインドと対戦する。主将のMF長谷川唯（マンチェスター・シティ）は「これから厳しい戦いが待っている。優勝目指して頑張りたい」と視線を上げた。