¡¡¥Û¥ó¥À¤¬Ãæ¹ñ¤ÇÀ¸»º¤¹¤ëÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ò¹ñÆâ¤ËÍ¢Æþ¤·¤Æº£½Õ¤Ë¤âÇä¤ê½Ð¤¹Êý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬4Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£2022Ç¯¤«¤éÃæ¹ñ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Öe:N¡Ê¥¤¡¼¥¨¥Ì¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÃÏ¾ì¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Î¶¥Áè·ã²½¤ÇÈÎÇä¸º¾¯¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Çä¤êÀè¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹©¾ì¤Î²ÔÆ¯Î¨¤ò¹â¤á¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Î¼ÖÌ¾¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ïº£¸åµÍ¤á¤ë¡£¥Û¥ó¥À¤¬¸½ºß¹ñÆâ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëEV¤Ï¡ÖN¡½ONE¡¡e:¡Ê¥¨¥Ì¥ï¥ó¥¤¡¼¡Ë¡×¤È¡ÖN¡½VAN¡¡e:¡Ê¥¨¥Ì¥Ð¥ó¥¤¡¼¡Ë¡×¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö2¼Ö¼ï¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ú°Ê³°¤Î¾¦ÉÊ¤ò³È½¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤Ê¼ûÍ×¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤ò¿Þ¤ë¡£