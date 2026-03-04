タレント安田美沙子（43）が、3日配信のABEMA「愛のハイエナ5」（火曜後11・00）に出演し、20歳のころを振り返った。

番組では、全国の荒れる成人式で、特に目立っていた新成人たちのその後を追う特集を放送。安田も20歳のころについて「グラビアをしだした時で」と振り返った。

安田は02年、「ミスマガジン2002」コンテストに参加し、「ミスヤングマガジン賞」を受賞した。「ミスヤンマガという賞を獲って。最後、ファイナリストとか残った時に、毎晩家で水着を着て、水着が似合う体になれって思いながら、ずっと水着で過ごしたりとかしてましたね」と、涙ぐましい努力を明かした。

今だから言える裏話も披露した。「DVDの撮影の時に、監督がすごいドSな方がいたんですよ。トラックが前を走っていて、監督が動画を撮っていて、それを水着で走って追いかけるんですけど、なんか笑っちゃって、私がおもしろくて」。すると、監督からは厳しい声が飛んだという。「おもしろいじゃないですか。でもその監督が“笑うな！”って。“泣きそうな顔がいい”って。“苦しそうな顔が見たい”って」と話し、「というのがつらかった」と苦笑いしていた。