【W杯回顧録】第４回大会（1950年）｜20万人が凍りついた日――王国ブラジルを襲った“７月16日の悲劇”。スタジアム内で死者も…
北中米ワールドカップが６月11日に開幕を迎える。４年に一度、これまでも世界中のサッカーファンを魅了してきた祭典は、常に時代を映す鏡だった。本稿では順位や記録の先にある物語に光を当て、その大会を彩ったスター、名勝負、そして時代背景などをひも解いていく。今回は第４回大会（1950年）だ。
●第４回大会（1950年）／ブラジル開催
優勝：ウルグアイ
準優勝：ブラジル
【得点王】アデミール（ブラジル）：８得点
第４回大会は開催国が未曾有の悲劇に見舞われ、歴史を俯瞰すれば、それが王国への転換点となった。
第二次世界大戦を終えた翌1946年、ルクセンブルクでFIFA総会が開かれ、12年間の空白を経たワールドカップをブラジルで再開することに決定した。
唯一の立候補国だったブラジルは、従来のノックアウト方式ではなくリーグ戦の導入を提案する。リオデジャネイロに20万人収容のマラカナン、サンパウロにも15万人収容のパカエンブーと２つの巨大スタジアムを新設したので、試合数を増やしてその収益で参加国の渡航、滞在費を相殺しようと考えたのだった。
だが一部目論見は外れた。予選を経て出場16か国が決まるが、大会直前になって欠場する国が続出。１、２組は４か国が揃ったのに、３組は３か国、４組は２か国のみで争う歪な形式になってしまった。
３連覇を目ざすイタリアサッカー界は悲嘆にくれていた。第二次大戦を挟み５シーズン連続して国内制覇を続けていたトリノのメンバーを乗せた航空機が、リスボンからの帰途トリノ郊外にあるスペルガの丘に激突。名手バレンティーノ・マッツォーラを初め10人もの代表選手たちが命を落とした。
なんとか代表チームを再編したイタリアは、航空機を使わず長時間をかけて船でブラジルに向かうが、初戦でスウェーデンに敗れてグループリーグ（GL）で姿を消してしまった。
大きなトピックとしては、サッカーの母国イングランドがFIFAに加盟し、初出場した。イングランドは第二次大戦後に国際試合を29戦して22勝４敗３分。優勝候補として２組でシードされた。
ところが２戦目でまさかの事態に直面した。対戦相手は大半がアマチュア選手のアメリカだった。イングランドはワンサイドで攻めまくり、４度もシュートが枠を叩き、ジミー・マレンのヘディングはゴールラインを越えたかに見えた。一方アメリカは、スローインを受けたウォルター・バーがミドルシュート。威力はなくGKが難なく処理するものと思われたが、ハイチ出身のジョー・ゲージェンスが頭でコースを変えるとボールはゴールに転がり込んだ。
「USA １−０ イングランド」
この報を受けた通信社は、１−10の間違いだと思ったという。結局初出場のイングランドは、次のスペイン戦も０−１で落とし、１勝２敗で大会を去ることになった。
逆に第一回大会以来の参加となったウルグアイは、最も楽に決勝リーグへの進出を決めていた。４組はトルコとスコットランドが棄権したため、ボリビアに８−０で大勝しただけで１週間の休養を経て決勝リーグへ進むことになった。
さて開催国のブラジルは、GLで思わぬ苦戦を強いられた。２戦目でスイスと引き分けたため、ユーゴスラビアに勝点でリードを許したまま最終戦を迎える。決勝リーグ進出をかけた重要な一戦には、14万人を超える観衆が集まり大合唱で後押しした。
ユーゴスラビアのライコ・ミティッチ主将は、入場の際に観客が投げた鉄の欠片を頭にぶつけられた。ユーゴスラビア側は治療から戻るまで開始を遅らせるように主張したが、ウェールズのベンジャミン・グリフィス主審は笛を吹いてしまう。ブラジルは、この混乱に乗じて開始４分にアデミールが先制。ミティッチが頭にバンデージを巻いて試合に戻ったのは後半からで、69分にもジジーニョが加点したブラジルが幸運も手伝ってGLを辛くも突破した。
