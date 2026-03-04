世界平和統一家庭連合・旧統一教会に対する解散命令請求について、東京高裁は一審に続き解散を命じる決定を出しました。



北海道内の被害者からは安堵の声が聞かれました。



（教団側の弁護士）「信じられないですね。こんなことがあって良いのかな。法治国家じゃないという感想につきますね」



取材に応じたのは旧統一教会側の弁護士です。



教団を巡り３月４日、東京高裁はー



『解散命令』





旧統一教会を巡っては高額献金の問題などが指摘されていて、文部科学省が２０２３年に教団の解散命令を請求。東京地裁は２０２５年３月に解散を命じていましたが、東京高裁も地裁の決定を支持し、解散を命じました。弁護側は最高裁に不服を申し立てる特別抗告する考えを明らかにしましたが、最高裁の判断を待たずに解散命令の効力が生じるため、教団の財産を清算し、被害者を救済する手続きが始まることになります。道内からも安堵の声があがりました。苫小牧に暮らす男性です。大学生のときに教団の関連団体から執拗な勧誘や暴力を受けたことをきっかけに病気を発症しました。（被害者）「やったなというかたち。人の人生なんだと思っているの」高裁の判断を評価する一方、人生を壊された傷は癒えていないといいます。現在も治療を続けています。（被害者）「私はこういう経験をした。カルト教団といったら語弊がありますけど、自分の選んだ道で失敗してしまった。僕がやれることは語り部になりなさいということ」今後、清算手続きが始まる中、献金被害を訴える人が納得できる結末になるのか。動向が注目されます。