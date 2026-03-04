「異次元の顔の小ささや…」20歳バドミントン女子の優勝報告に「強い、可愛い！」「そんでかわいいっす」

田口真彩が混合ダブルスでの優勝を報告した(C)Getty Images

バドミントン女子の田口真彩が、渡辺勇大と「シンガポール・インターナショナル・チャレンジ 2026」の混合ダブルスに出場し、優勝を果たした。

20歳の田口は自身のインスタグラムで「応援ありがとうございました！次はスイス！頑張ります！」と、渡辺と並んで2ショットを公開し、勝利を報告した。

これには、ファンから「スイス頑張って！！ナイスペア」「真彩ちゃんこれからも頑張ってください」「強い、可愛い！」「ファイト〜」「やるやん！」「そんでかわいいっす」「異次元の顔の小ささや2人とも」と、続々と反響が寄せられた。

また、田口と2024年からペアを組む渡辺も同じ写真を投稿し、「応援ありがとうございました！また次の大会に向けて準備していきます！」と綴っている。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]