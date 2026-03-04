マクドナルドの公式Xは3月4日に投稿を更新。ファン待望の期間限定商品の販売開始を報告し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：PIXTAより）

マクドナルドの公式X（旧Twitter）は3月4日に投稿を更新。期間限定で発売する商品のラインアップを公開しました。

「とうとう来ましたか」

「今年のてりたまファミリーです！」と題し、画像を1枚載せている同アカウント。同日から期間限定で販売する「てりたま」のラインアップを紹介しています。「チーズてりたま」「てりたまバーガー」「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」「てりたまマフィン」（朝マック限定）のほか、マックフロートとマックフィズの「とちおとめ白桃」も登場。

コメントでは、「早速食べました　幸せ」「瀬戸内レモンタルタル食べた　レモンがいいアクセントで美味しかった」とすでに食べた人や、「春きたなあって感じする」「とうとう来ましたか」「レモンタルタルは美味しいに違いない」「行かなきゃ！」「さあ開幕」「とちおとめ白桃気になる」「食べたすぎる…」と期待の声などが上がりました。

「てりたま来たら、もう春！！」

同日の別投稿では「てりたま来たら、もう春！！　【#マックにてりたまがきた春がきた】をつけて本日3/4(水)中にリプライすると、抽選で100名様にマックカード1,000円分をプレゼント！」と、X上で4日限りのプレゼントキャンペーンを実施していることを発表した同アカウント。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

