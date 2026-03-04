【本日発売】マクドナルド、ついに“てりたま”登場！ 「美味しいに違いない」「とちおとめ白桃気になる」
マクドナルドの公式X（旧Twitter）は3月4日に投稿を更新。期間限定で発売する商品のラインアップを公開しました。
【写真】マックの期間限定商品とは？
コメントでは、「早速食べました 幸せ」「瀬戸内レモンタルタル食べた レモンがいいアクセントで美味しかった」とすでに食べた人や、「春きたなあって感じする」「とうとう来ましたか」「レモンタルタルは美味しいに違いない」「行かなきゃ！」「さあ開幕」「とちおとめ白桃気になる」「食べたすぎる…」と期待の声などが上がりました。
(文:All About ニュース編集部)
【写真】マックの期間限定商品とは？
「とうとう来ましたか」「今年のてりたまファミリーです！」と題し、画像を1枚載せている同アカウント。同日から期間限定で販売する「てりたま」のラインアップを紹介しています。「チーズてりたま」「てりたまバーガー」「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」「てりたまマフィン」（朝マック限定）のほか、マックフロートとマックフィズの「とちおとめ白桃」も登場。
「てりたま来たら、もう春！！」同日の別投稿では「てりたま来たら、もう春！！ 【#マックにてりたまがきた春がきた】をつけて本日3/4(水)中にリプライすると、抽選で100名様にマックカード1,000円分をプレゼント！」と、X上で4日限りのプレゼントキャンペーンを実施していることを発表した同アカウント。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:All About ニュース編集部)