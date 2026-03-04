

「ラクーナ クッション フリー プラス AE」（左から：ショコラブラック、フランベージュ、ビターブラウン、クラウディブルー）

赤ちゃん本舗は、ニューウェルブランズ・ジャパンが展開する「アップリカ」のファーストベビーカー「ラクーナ クッション フリー プラス AE」を3月27日から、全国のアカチャンホンポとオンラインショップで発売する。

「ラクーナ クッション フリー プラス AE」は、4輪フリーで自由自在に動けるとのこと。ハンドルレバーを握るだけで4輪すべてが自由に動き、スッと真横にスライド移動ができるという。人混みや狭い場所などでも自由自在に動けるので、ベビーカーでの外出も快適だとか。

また、赤ちゃんを振動や衝撃から守る仕組みを搭載。風を通して、路面からの熱もはねかえす機能を装備している。赤ちゃんが快適に過ごせるための機能が詰まったシート構造とのこと。

さらに、ダブルタイヤは接地点が多いから安定性が強み。押しやすく、段差乗り越えもスムーズになるという。ママ・パパも、赤ちゃんにも、外出をゆったり楽しんでもらえる工夫がいっぱい詰まっている。

その他の充実機能として、ベルトのつけ外しが素早くできるイージーベルトは、マグネットの力でパッとくっついて、パッと離れるから、ベルトの着脱が簡単、スピーディーだという。ワンタッチで対面・背面の切り替えができるとのこと。風や日差しを避けたい時など、赤ちゃんを乗せたままハンドル切替レバーの操作だけで、対面・背面が切り替えられる。ベビーカーの開閉が簡単にできるワンタッチ開閉なので、赤ちゃんを抱っこしながらでも、片手でパッと操作できる。持ち運びがラクラク（折りたたみ状態時に限る）持てるフロントガードは、ベビーカーを閉じた時、フロントガードを持てるので、持ち運びが簡単。階段では腕に通して持ち運ぶこともできる。荷物が多くても安心フロントインビッグバスケットは、大容量で、前からも荷物の出し入れができる。対面でもスイスイ押しやすいオート4輪は、進行方向に対して常に前輪がフリー・後輪がロックされるので、走行が安定する。

［小売価格］7万6450円（税込）

［発売日］3月27日（金）

赤ちゃん本舗＝https://www.akachan.jp

アップリカ＝https://www.aprica.jp