Åì¼Ç¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢ÂçÍÆÎÌÎäÅà¼¼¤ò¤Þ¤ó¤Ê¤«¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿6¥É¥¢ÎäÅàÎäÂ¢¸Ë¡ÖFREEZA¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥¶¡Ë¡×¤Î2µ¡¼ï¤òÈ¯Çä
Åì¼Ç¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢ÎäÅà¼¼¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÈÎäÅà¿©ºà¤ÎÉÊ¼ÁÊÝ»ý¤òÄÉµá¤·¤¿6¥É¥¢ÎäÅàÎäÂ¢¸Ë¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¡ÖFREEZA¡×¤ò³«È¯¡£¡ÖGR¡ÝA590WFS¡×¤È¡ÖGR¡ÝA540WFS¡×¤Î2µ¡¼ï¤ò4·î²¼½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¿·À½ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢182L¡Ê¹ñÆâ²ÈÄíÍÑÎäÅàÎäÂ¢¸Ë¡ÊÄê³ÊÆâÍÆÀÑ551L¡Ý600L¥¯¥é¥¹¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡£3·î3Æü¸½ºß¡£Æ±¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤ÎÂçÍÆÎÌÎäÅà¼¼¤ò¤Þ¤ó¤Ê¤«¤ËÇÛÃÖ¡£¤Þ¤¿¡¢µÞÂ®ÎäÅà¡¢Äã²¹ÊÝÂ¸¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É²òÅà¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÁúÉÕ¤¤ä¥É¥ê¥Ã¥×¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢ÁÇºàËÜÍè¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¡£
¶áÇ¯¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¯²ÈÄí¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿©ºà¤ò¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¤ÆÎäÅàÊÝÂ¸¤·¡¢ÎÁÍý¤Î»þÃ»¤ä¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇÆ±¼Ò¤Ï¡¢ÎäÅà¼¼¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÈÎäÅà¿©ºà¤ÎÉÊ¼ÁÊÝ»ý¤òÄÉµá¤·¤¿¿·¥·¥ê¡¼¥º¡ÖFREEZA¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¡£
Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹182L¤ÎÂçÍÆÎÌÎäÅà¼¼¤ò¤Þ¤ó¤Ê¤«¤ËÇÛÃÖ¡£¹ø¤ò¤«¤¬¤á¤º¥é¥¯¤Ë¿©ºà¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎäÅà¼¼Æâ¤ÏÀ°Íý¤·¤ä¤¹¤¤3ÃÊ¥±¡¼¥¹¤òºÎÍÑ¡£²Ã¤¨¤Æ²¼ÃÊ¤Ë¤Ï¼«Í³¤Ë°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë»ÅÀÚ¤ê¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÈ¢Æþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥¹¥±¡¼¥¤«¤éºî¤êÃÖ¤¤·¤¿ÎÁÍý¤Þ¤Ç¡¢ÍÑÅÓ¤ä¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¹¤Ã¤¤ê¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÅà·ë¡×¡ß¡ÖÊÝÂ¸¡×¡ß¡Ö²òÅà¡×¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¥·¥Ê¥¸¡¼¸ú²Ì¤Ç¡¢ÁÇºàËÜÍè¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¥¡¼¥×¡£Åà·ë¤Ç¤Ï¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¥ì¥Ù¥ë¡ÊºÇÂçÉ¹·ë¾½À¸À®ÂÓ¡Ê¡Ý1¡Á¡Ý5¡î¡Ë¤ÎÄÌ²á»þ´Ö¡¢µÞÎäÅàÌó16Ê¬¡¢ÄÌ¾ïÎäÅàÌó114Ê¬¡Ê¥¢¥ë¥ß¥È¥ì¥¤»ÈÍÑ¤Î¾ì¹ç¡Ë¡£³°µ¤²¹20¡î¡¢Èâ³«ÊÄ¤Ê¤·¡¢150g¡¢10mm¸ü¤Îµí¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¡Ê¥é¥Ã¥×¤¢¤ê¡Ë¤Ç¤ÎÆ±¼Ò»î¸³·ë²Ì¡£µÞÎäÅàÀßÄê»þ¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÎäÅà±¿Å¾¤ÈÈæ¤Ù¡¢Ìó10¡Á15¡ó¾ÃÈñÅÅÎÏÎÌ¤¬Áý²Ã¡£¾ÃÈñÅÅÎÏÎÌ¤Ï»ÈÍÑ¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¡Ë¤ÎµÞÂ®ÎäÅàµ¡Ç½¡Ö¤ª¤¤¤·¤µÌ©ÉõµÞÎäÅà¡×¤Ç¥É¥ê¥Ã¥×¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡£ÊÝÂ¸¤Ç¤Ï¡¢Èâ¤Î³«ÊÄ¤Ç¸ËÆâ²¹ÅÙ¤¬¾å¾º¤·¤¿ºÝ¤ËµÞÂ®ÎäµÑ¤·¡¢°ìÄê²¹ÅÙ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ»ýÂ³¾å¼ÁÎäÅà¡Ü¥×¥é¥¹¡×¤ÇÁúÉÕ¤¤òËÉ»ß¡£²òÅà¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼ÒºÇÂ®¤ÎÌó20Ê¬¡Ê¡Ý18¡î¤ÎÆÚ¤Ò¤Æù100g¡¢¸ü¤µ10Ð¤ò¥Á¥ë¥É¥±¡¼¥¹¤Ë¤Æ¡Ö²òÅà¥â¡¼¥É¡×ÀßÄê»þ¡£¿©ÉÊ¤Î¼ïÎà¤äÎÌ¡¢ÃÖ¤¾ì½ê¡¢ÊñÁõ¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²òÅà»þ´Ö¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£Æ±¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤ÇÊñÃú¤¬Æþ¤ë¹Å¤µ¤Þ¤Ç²òÅà¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ö¡¼¥¹¥È²òÅà¡×¤Ç»þÃ»¡õ¥É¥ê¥Ã¥×ÍÞÀ©¤¹¤ë¡£¤³¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁúÉÕ¤¤ä¥É¥ê¥Ã¥×¤òÍÞ¤¨¤ÆÁÇºà¤Î¤¦¤ÞÌ£¤òÊÝ»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»þ´Ö¤Î¤«¤«¤ë²òÅà¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤â²ò¾Ã¤¹¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä»È¤¤Êý¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò³È½¼¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥¿¥¤¥»¥Ä¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¡£¤Þ¤¿¡¢¿·CM¡ÖFREEZA ÃÂÀ¸¡×ÊÓ¤ò¡¢3·î3Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢³«»Ï¤¹¤ë¡£
¿·À½ÉÊ¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹¤Ï¡¢ÎäÅà¼¼¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÈÎäÅà¿©ºà¤ÎÉÊ¼ÁÊÝ»ý¤òÄÉµá¤·¤¿¿·¥·¥ê¡¼¥º¡ÖFREEZA¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÂçÍÆÎÌÎäÅà¼¼¤ò¤Þ¤ó¤Ê¤«¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¡£3ÃÊ¥±¡¼¥¹¤ä°ÌÃÖÄ´Àá²ÄÇ½¤Ê»ÅÀÚ¤ê¤òºÎÍÑ¡£¡ÖÅà·ë¡×¡ß¡ÖÊÝÂ¸¡×¡ß¡Ö²òÅà¡×¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÁúÉÕ¤¤ä¥É¥ê¥Ã¥×¤òÍÞ¤¨¡¢ÁÇºà¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥É¥ëÉÕ¤»È¤¤ÀÚ¤êÌîºÚBOX¡×¤ÇÌîºÚ¼¼¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï4·î²¼½Ü
