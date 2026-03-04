カシオ計算機は、時計事業の新たな取り組みとして、ユーザー参加型のファンコミュニティ「CASIO WATCH PARK（カシオ ウオッチ パーク）」を、3月3日から開設する。カシオ公式WEBサイトおよび時計の公式アプリ「CASIO WATCHES」からアクセスが可能。

同社は「驚きを身近にする力で、ひとりひとりに今日を超える歓びを。」というパーパスを掲げ、時計事業においても、ユーザーに新たな気づきや発見をもたらし、より時計を楽しめる取り組みを進めている。その一環として、2022年から「CASIO WATCHES」のアプリ内に“G−SHOCK”の歴史や開発秘話などの独自のコンテンツを発信する「Discover G−SHOCK」を展開し、ブランドの背景やストーリーに触れる機会を創出している。





今回、新たに開設する「CASIO WATCH PARK」（2月2日から同社の社員向けにプレオープンしており、「＃PR ＃CASIOスタッフ」とタグのついた投稿は社員によるもの）は、誰でも自由に時計に関する投稿ができるユーザー参加型のファンコミュニティサイト。カシオの腕時計を愛用するユーザー同士がつながり、時計にまつわる体験や想いを共有し合うことで、新しい発見や楽しみ方に出会える場を目指す。





同サービスはどなたでも無料で閲覧でき、投稿機能を使用する場合は、CASIOIDのログインが必要。投稿形式は「写真投稿」と「トーク投稿」の2種類を用意した。「写真投稿」は時計の写真を中心に投稿する形式で、お気に入りの1本や自分の大切なコレクション、旅行先でのベストショットなど、「時計と過ごすシーン」を写真とともに共有できる。「トーク投稿」は写真添付を必須とせず、「カシオの腕時計との初めての出会い」や「時計にまつわるエピソード」など、幅広いテーマで気軽に投稿する形式となっている。また、他のユーザーの投稿へのコメント機能といったユーザー同士のつながりを促進する仕組みも備えている。

また、「CASIO WATCH PARK」のオープンを記念し、「カシオの腕時計とのはじめての出会い」をテーマとした投稿を対象に、抽選でプレゼントが当たるキャンペーンを実施する。

今後も「CASIO WATCH PARK」を起点に、ユーザー同士のつながりとカシオの腕時計ブランドを中心としたコミュニティの活性化を図り、新たな体験を提供できるよう取り組んでいくとしている。

［開設日］3月3日（火）

カシオ計算機＝https://www.casio.com/jp