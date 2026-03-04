砂かきでうんこを飛ばす愛猫の癖を直したい！ 対策した結果、さらなる悲劇が…／鴻池剛と猫のぽんた ニャアアアン！4
自由気ままでマイペースな猫と暮らして毎日癒されたい…そんな憧れを抱いている方も多いかもしれません。でも現実は、想像より激しくて騒がしいかも!?
【第1回次にくるマンガ大賞】Webマンガ部門で第2位に輝いた『鴻池剛と猫のぽんた ニャアアアン！』に、8年ぶりの新刊が登場！ 2月26日より好評発売中の第4巻から、愛猫たちと飼い主が織りなす新たなエピソードをお届けします。
自由気ままでユーモアたっぷりな猫・ぽんたに、途中から捨て猫のアルフレッドも加わり、二匹に振り回されてばかりの飼い主・鴻池剛さん。元気で大暴れな二匹との生活は、笑いと事件が絶えなくて大忙し！ ところが、日夜狂騒劇を繰り広げていたぽんたの体調に変化が…？
Xで大人気の猫コミックエッセイをお楽しみください。
※本記事は『鴻池剛と猫のぽんた ニャアアアン！4』（鴻池剛/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
