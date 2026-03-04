ジャルパック、海外滞在をお得に楽しむ「びっくりオプション」を販売! - 3/31までの期間限定
ジャルパックは3月31日までの期間限定で、人気の観光やお食事など海外オプショナルツアーを特別価格で提供する「びっくりオプション」を販売している。
ジャルパック「びっくりオプション」ブレックファスト(軽朝食)のミールクーポンが1,000円!
円安影響で現地滞在費も高騰する中、ジャルパックでは、お手頃価格の食事の提供や、人気の観光を半額以下で用意するなど、ハワイ、南・東南アジア(タイ、ベトナム)、東アジア(台北)のお得なオプショナルツアーを企画・販売している。
例えばハワイでは、シェラトン・プリンセス・カイウラニ内「スプラッシュバー」コンチネンタルブレックファスト(軽朝食)のミールクーポンが大人もこどもも1,000円に。また、タイの「世界遺産 半日アユタヤ遺跡めぐり」を5,800円で、台北の「台北半日市内観光 中正紀念堂&永康街エリアコース」は3,000円で楽しむことができるという。
ジャルパック「びっくりオプション」お得な半日観光
「びっくりオプション」の販売期間は3月31日までとなっており、対象実施時期は4月1日〜5月31日。ただし、ハワイは2027年3月31日利用分まで対象となる。申込み・詳細は専用サイトから。
