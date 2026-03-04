なか卯、「本格炭火焼き鳥丼」を発売 - とろ玉、温たま乗せも
丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は3月4日より、「本格炭火焼き鳥丼」を販売する。
なか卯「本格炭火焼き鳥丼」
「本格炭火焼き鳥丼」は、備長炭で香ばしく焼き上げた鶏もも肉を、白ネギとともに、2種の醤油や青森県産黒にんにくを使用したタレに絡めて、ごはんの上に盛り付けた一品。
香ばしくジューシーな炭火焼き鳥と、奥深い味わいの甘めのタレが染み込んだごはんは相性抜群で、食べ進める手が止まらなくなること間違いなし。お好みで別添えの柚子胡椒を合わせれば、コク深い焼き鳥丼に爽やかな風味やピリッとした辛みが加わり、味わいの変化を楽しむことができる。価格はごはん小盛が660円、並盛は690円、ごはん大盛が780円。
なか卯「とろたま炭火焼き鳥丼」
同時に、なか卯の“こだわり卵”のまろやかさをプラスした「とろたま炭火焼き鳥丼」(ごはん小盛750円、並盛780円、ごはん大盛870円)や「温たま炭火焼き鳥丼」(同770円、800円、890円)もラインアップされている。
なか卯「温たま炭火焼き鳥 丼」
なか卯「本格炭火焼き鳥丼」
「本格炭火焼き鳥丼」は、備長炭で香ばしく焼き上げた鶏もも肉を、白ネギとともに、2種の醤油や青森県産黒にんにくを使用したタレに絡めて、ごはんの上に盛り付けた一品。
香ばしくジューシーな炭火焼き鳥と、奥深い味わいの甘めのタレが染み込んだごはんは相性抜群で、食べ進める手が止まらなくなること間違いなし。お好みで別添えの柚子胡椒を合わせれば、コク深い焼き鳥丼に爽やかな風味やピリッとした辛みが加わり、味わいの変化を楽しむことができる。価格はごはん小盛が660円、並盛は690円、ごはん大盛が780円。
なか卯「とろたま炭火焼き鳥丼」
同時に、なか卯の“こだわり卵”のまろやかさをプラスした「とろたま炭火焼き鳥丼」(ごはん小盛750円、並盛780円、ごはん大盛870円)や「温たま炭火焼き鳥丼」(同770円、800円、890円)もラインアップされている。
なか卯「温たま炭火焼き鳥 丼」