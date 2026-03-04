バーガーキングが新たに「11店舗」オープン、2エリア初上陸 目標600店舗へ加速
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、ハンバーガーチェーン「バーガーキング」の新店舗を、2026年3月に複数オープンする。新規出店となるのは、奈良、東京、千葉、青森、岐阜、埼玉、愛知、大阪（2店舗）、兵庫、徳島のあわせて11店舗。青森県青森市と徳島県徳島市は初上陸となる。これで、バーガーキングは、全国に348店舗の展開となった。
【商品画像】バーガーキングのおすすめメニューとお子様向けメニューはこちら
2026年は積極的な新規出店を計画・実施しており、未進出エリアにも出店予定。バーガーキングは2028年末までに全国600店舗を目指している。今回も、ロードサイドやショッピングモール内に出店することで、通勤・通学客や買い物客の利用が見込めるとしている。
ちなみに、店舗デザインのブランドカラーには、直火焼きの100％ビーフパティやセサミバンズ、フレッシュなレタス、トマト、オニオンの新鮮な野菜、マヨソース、ケチャップなどをモチーフにした、レッド・オレンジ・ブラウン・グリーン・イエローなどの色を使用している。さらに伝統的でアイコニックなフォントを使い、“とろっとしていておいしそうなイメージ”を感じられるようにしている。ユニークな手書きのイラストはエネルギーやユーモアを表現。
外観と内観（画像はイメージ）〈新規店舗概要〉
■バーガーキング フレスポ桜井店
オープン日時：2026年3月6日（金）10時
店舗住所：奈良県桜井市東新堂527-1 フレスポ桜井 1F
営業時間：10:00 - 21:00
■バーガーキング ベルクス足立鹿浜店
オープン日時：2026年3月24日（火）9時
店舗住所：東京都足立区鹿浜2-24-1 ベルクス足立鹿浜 1F
営業時間：9:00 - 21:00
■バーガーキング 16号木更津店
オープン日時：2026年3月25日（水）9時
店舗住所：千葉県木更津市請西1-18-31
営業時間：9:00 - 22:00
■バーガーキング 青森THREE店
オープン日時：2026年3月27日（金）10時
店舗住所：青森県青森市新町1-7-1 青森THREE アオマチテラス内1F
営業時間：10:00 - 21:00
■バーガーキング イオンタウン岐阜北方店
オープン日時：2026年3月27日（金）9時
店舗住所：岐阜県本巣郡北方町曲路東3-1-1 イオンタウン岐阜北方 1F
営業時間：10:00 - 21:00 ※3月27日（金）のみ9:00 - 21:00
■バーガーキング 川越クレアモール店
オープン日時：2026年3月31日（火）8時
店舗住所：埼玉県川越市新富町2-2-5
営業時間：8:00 - 22:00
■バーガーキング イオンタウン刈谷店
オープン日時：2026年3月31日（火）10時
店舗住所：愛知県刈谷市東境町京和1 イオンタウン刈谷 1F
営業時間：10:00 - 22:00 ※ラストオーダー 21:30
■バーガーキング 布施駅前店
オープン日時：2026年3月31日（火）10時
店舗住所：大阪府東大阪市足代1-12-14
営業時間：10:00 - 21:00
■バーガーキング 百舌鳥赤畑店
オープン日時：2026年3月31日（火）9時
店舗住所：大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町3-114-1
営業時間：9:00 - 22:00
■バーガーキング JR西宮駅前店
オープン日時：2026年3月31日（火）8時
店舗住所：兵庫県西宮市池田町9-7
営業時間：8:00 - 22:00
■バーガーキング 徳島川内店
オープン日時：2026年3月31日（火）10時
店舗住所：徳島県徳島市川内町加賀須野1054-2
営業時間：10:00 - 22:00
※オープン日時・営業時間については予告なく変更になる場合がある