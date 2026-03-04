フジテレビ系人気アニメ「サザエさん」（日曜・午後６時半）で、波野イクラちゃんなどの声を担当した声優・桂玲子さんが、２月２２日に死去した。所属する東京俳優生活協同組合が４日、公式サイトで発表した。

「当組合所属俳優 桂 玲子 儀 令和８年２月２２日（日）午前９時３３分、誤嚥性（ごえんせい）肺炎による呼吸不全のため永眠いたしました。享年８９」と訃報を伝えた。

「通夜葬儀に関しましては親族の意向により、近親者のみにて相済ませました」とし、「長年にわたり、俳優 桂玲子にご声援、ご指導、ご鞭撻（べんたつ）を賜りまして誠にありがとうございました。ここに生前のご厚誼（こうぎ）に深謝するとともに、謹んでご通知申し上げます。なお、ご遺族への取材および弔問はご遠慮いただきますようお願い申し上げます」とつづった。

桂さんは「サザエさん」でイクラちゃんの初代声優を務めた。イクラちゃんのほか、カツオのクラスメート・かおりちゃん、タラちゃんのガールフレンド・リカちゃんの声も担当。昨年６月に降板が発表され、イクラちゃんの声は平井祥恵に交代していた。