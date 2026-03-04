【巨人】５月１２日岐阜開催の広島戦チケットを３・１４から一般販売　岐阜出身・吉川尚輝の限定グッズも

巨人は、５月１２日にぎふしん長良川球場（岐阜市）で開催する広島戦の入場券の一般販売を３月１４日（土）午前１０時から開始すると発表した。ＣＬＵＢ ＧＩＡＮＴＳ会員などが対象の先行販売は５日正午から順次受け付けとなる。またこの試合は、オフィシャルスポンサー・アイダ設計提供の「アイダ設計ナイター」として開催される。料金などは以下の通り。

▽指定席Ｓ（ネット裏） ８０００円

▽ベンチサイドシート（一塁側・三塁側） ７５００円

▽指定席Ｓ席（一塁側） ７０００円

▽指定席Ｓ席（三塁側）※限定フードタオル付 ７０００円

▽指定席Ａ席下段（一塁側） ６０００円

▽指定席Ａ席下段（三塁側）※限定フラッグ付 ６０００円

▽指定席Ａ席上段（一塁側） ４８００円

▽指定席Ａ席上段（三塁側）※限定フラッグ付 ４８００円

▽指定席Ｂ席下段（一塁側） ３８００円

▽指定席Ｂ席下段（三塁側）※限定フラッグ付 ３８００円

▽指定席Ｂ席上段（一塁側） ３３００円

▽指定席Ｂ席上段（三塁側）※限定フラッグ付 ３３００円

▽外野自由（大人） １５００円

▽外野自由（子ども） ５００円

▽車いす席（付添者２名まで同料金） ７０００円

※指定席Ｓ（三塁側）では岐阜出身・吉川尚輝選手のパペット「ナオキツネ」のフードタオルがプレゼントされる

※指定席Ａ（三塁側 上段・下段）、指定席Ｂ（三塁側 上段・下段）では限定フラッグがプレゼントされる