◆女子アジア杯 ▽１次リーグ第１節 日本２―０台湾（４日、オーストラリア・パース）

２大会ぶりの優勝を目指すＦＩＦＡランク８位のなでしこジャパンは、初戦で同４０位の台湾に２―０で勝利した。

ニルス・ニールセン監督はＭＦ長谷川唯とＭＦ谷川萌々子をそろってインサイドハーフに起用。２４年１２月の監督就任以降、初めて長谷川と谷川をともに先発させた。

前半はラインを低く保ち、守備を固めてくる相手を突破できなかった。前半１０分には、敵陣の右奥深くの角度のないところから谷川がシュートを放ったが、ボールは左のポストに直撃。ボールの保持率は９割以上、シュートも約２０本放ったがスコアレスで試合を折り返した。

昨年７月の東アジアＥ―１選手権では引いてくる相手を崩せず、優勝を逃した。しかし、この試合は前半に有効だった敵陣深くからの攻撃と裏へ抜ける動きで得点を狙うと、後半１６分に固い壁を破った。ＤＦ高橋はなの浮き球パスに抜け出した谷川が胸でワントラップすると、冷静に相手をかわし、ゴールネットへ押し込んだ。

後半アディショナルタイム２分には、途中出場の２人の連係で追加点を奪った。左サイドバックに入ったＦＷ千葉玲海菜の左クロスがゴール前に上がると、ＭＦ清家貴子が頭で合わせてゴール左へ。清家のＡ代表通算１０得点目で試合を決定づけた。ボール支配率は試合を通じて８割以上、ショート本数も３０本にまで上り、初戦を白星発進した。

同大会は２０２７年ブラジルＷ杯の予選を兼ねた大会で、上位６チームがＷ杯出場権を獲得する。なでしこジャパンは７日にインド、１０日にベトナムと対戦する。