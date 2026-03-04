FILA Japan、IMP.との契約終了を発表 公式アカウントが感謝のメッセージ
スポーツアパレルブランドFILA Japanは4日、X公式アカウントを更新。2月末で7人組グループ・IMP.との契約終了を発表した。
【別カット】ギュッと身を寄せて…家族感あふれるIMP.
公式アカウントでは「IMP.の皆様との契約が2月末で終了致しました。常に全力でブランドの魅力を伝えてくれたメンバー、そして熱い声援を送り続けてくださったファンの皆様、本当にありがとうございました。これからのIMP.のさらなる飛躍を、FILAはこれからも応援し続けます」と感謝とエールのメッセージを送った。
これにファンからは「IMP.を起用して下さりありがとうございました！」「こんな素敵なSpecial Thanks見たことない」「これからも愛用させていただきます」「素敵な文面で FILAさんの愛が伝わってきます」と契約終了を惜しむとともにあたたかなコメントが寄せられている。
