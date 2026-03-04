食の「始まりや終わり」を調査

食生活において、ある行動ができるようになったり、したくなったりする年齢の調査結果が発表されました。

博報堂生活総合研究所の『食の生活元年』調査です。

【写真を見る】『初めての食事デート』は平均19歳！？40代は『美食』に『胃もたれ』…食の生活元年【ひるおび】

例えば・・・

自分の給料で親にご馳走をした『親にご馳走元年』は、平均で25歳7か月。

外食で、1万円以上おいしいものにかけてもいいと思える『美食元年』は40歳8か月でした。

調査のきっかけについて担当者は、「始まりの年を知ることで、何かを始める参考にしてほしい」と話しています。

≪『食の生活元年』調査≫

『子ども外食元年』16歳10か月

子どもだけでファミレスやカフェに行くようになる

『食事デート元年』19歳10か月

好きな人を食事に誘うようになる

『自炊元年』24歳0か月

家族や自分のための食事を自分で作るようになる

『親にごちそう元年』25歳7か月

親に自分のお金で食事をおごるようになる

『中食 & 外食元年』33歳11か月

市販の総菜や弁当・外食で食事をとることが多くなる

『美酒元年』34歳4か月

お酒をおいしいと思うようになる

『美容食元年』35歳3か月

美肌/美髪やダイエットなど美容を考えた食事をするようになる

『孤食元年』37歳7か月

ひとりで食事をすることが多くなる

『美食元年』40歳8か月

レストランでの外食で、ひとり1万円以上のお店にも行くようになる

『健康食元年』42歳5か月

疾病予防や肥満防止など健康を考えた食事をするようになる

『あっさり元年』42歳9か月

こってりした食事よりも、あっさりした食事を好むようになる

『薄味元年』45歳8か月

味の濃い食事よりも薄味の食事を好むようになる

『胃もたれ元年』45歳10か月

脂っこい食事や食べすぎ・飲みすぎの後に胃もたれするようになる

『少なめ元年』49歳0か月

飲食店で「ごはん少なめでいいです」というようになる

調査の結果、美食〜健康食〜あっさり〜胃もたれ〜ごはん少なめ、が全部40代に詰め込まれているという結果に。

コメンテーター 関根麻里：

40代は変化の時ですね。

恵俊彰：

「美食元年」の9年後にはもう「少なめでいいです」。美食で小食になるってことですかね。

街の人の“元年”エピソードは・・・

・『好きな人との食事元年』▶19歳

【22歳・大学生】

「中・高は女子校に通っていて、男性との出会いが1回もなくて。19歳になって初めて異性とご飯に行くっていう感じでした。マクドナルドに行きました。」

デートの前に、相手が食べたい限定メニューの予習をして行ったと言います。

「（そのメニューが）どういう食べ物かもわからず、どう食べていいかもわかんないけど、好きな人に良い印象を持ってもらいたくて、マックに1人で通ってずっと食べ方を研究してました。4、5回は行ったと思います。最高の状態で行こうって。」

予習の結果は？

「お互い食べることに集中しすぎて、全然しゃべりもせず。味はしなかったです・・・」

・お酒の美味しさに気付く『美酒元年』▶30歳

【34歳・女性】

「今まではビールとか酎ハイとかハイボールとかですけど、目上の方と食事に行くと、シャンパンとかワインとかに挑戦できる。そういう機会があって飲むと、おいしいなって思います。食事に合ったものを選ぶとか、そういうところを学びました。」

・『あっさり元年』▶40過ぎ

【49歳・男性】

「40過ぎからこってりしたものを食べた後に後悔する。結果、あっさりしたものじゃないと美味しく食べられない。」

・『胃もたれ元年』

【50代・女性】

「カツとかコロッケとかメンチカツとか。フライ系はもう駄目ですね。」

「うどんにかき揚げとか好きなんですけど、その後でやっぱり入れなきゃよかったかなって。胃もたれしているので。」

【40代・女性】

「唐揚げは、もう揚げている時点で匂いでやられちゃったりもするから、ちょっと食べればもう満足かなっていう。

だんだん食べられなくなってくるから、若いうちにたくさんアブラをとった方がいいかもしれない。」

（ひるおび 2026年3月3日放送より）