¡¡¿å»ºÄ£¤¬4·î1Æü¤«¤é¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤ÎÂç·¿µû¡Ê30¥¥í°Ê¾å¡Ë¤òÎ¦ÍÈ¤²¤Ç¤¤ëµù¹Á¤ò»ØÄê¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¸¶Â§¶Ø»ß¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬4ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£°ãË¡µù¶È¤Ç¼è¤é¤ì¤¿¥Þ¥°¥í¤äµù³Í¤¬Ì¤Êó¹ð¤Î¥Þ¥°¥í¤ÎÎ®ÄÌ¤òÁË»ß¤·¡¢»ñ¸»´ÉÍý¤ò¶¯²½¤¹¤ëÁÀ¤¤¡£¶á¤¯ÇÀÁêÌ¾¤Ç¹ð¼¨¤¹¤ë¡£
¡¡µù¶ÈË¡¤ÈÎ®ÄÌÅ¬Àµ²½Ë¡¤Î²þÀµË¡»Ü¹Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Á¼ÃÖ¡£²þÀµË¡¤Ï¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤Îµù¶È¼Ô¤äÎ®ÄÌ¶È¼Ô¤Ë¸ÄÂÎ¿ô¤ÎÊó¹ð¤äÁ¥Ì¾¤Ê¤É¤ÎµÏ¿¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ë¡£¤µ¤é¤ËÎ¦ÍÈ¤²¹Á¤ò¸ÂÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸¡ºº¤ä´Æ»ë¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¡£
¡¡µù³ÍÏÈ¤Î¤¦¤Á¡ÖÂç¿Ã´ÉÍý¶èÊ¬¡×¡ÊÌó5400¥È¥ó¡Ë¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿ÏÈ¤ÏÂÐ¾Ý³°¡£Î¦ÍÈ¤²²ÄÇ½¤Êµù¹Á¤ÏµùË¡¤´¤È¤Ë»ØÄê¤·¡¢ÀÅ²¬¸©¤Î¾ÆÄÅ¹Á¤äÄ»¼è¸©¤Î¶¹Á¤Ê¤É²áµî¤Ë¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ëµù¹Á¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¡£°ãÈ¿¤¹¤ë¤È¹´¶Ø·º¤äÈ³¶â·º¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¯¥í¥Þ¥°¥í»ñ¸»¤Ï2010Ç¯¤´¤í¤Ë·ã¸º¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤â¸·³Ê¤Ê¹ñºÝ´ÉÍý¤ÎÂÐ¾Ý¡£µù³ÍÏÈ¤Ï¹ñºÝ²ñ¹ç¤Ç¹ñ¡¦ÃÏ°è¤´¤È¤ËÀßÄê¤·¡¢Ä¶²á¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÏÈ¤Îºï¸º¤Ê¤É¸·¤·¤¤¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤ò²Ê¤¹¡£