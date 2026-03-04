¡Ú°ÛÎã¡Û¡Ö¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤Î¶Ú¤òÄÌ¤¹¤Ë¤Ï¡Ä¡×»°³ÞµÜ²È¡¦ÉË»Ò¤µ¤Þ¤¬µÜÍÍ¥¹¥¡¼Âç²ñ¼øÍ¿¼°¤ò¡È¶ÛµÞ·çÀÊ¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÒÂç²ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡Ö¿²¼ª¤Ë¿å¡×¤È¾Ú¸À¡Ó
¡ÒÉË»Ò¤µ¤Þ¤¬Êì¡¦¿®»Ò¤µ¤Þ¡Ö°ÛÎã¤ÎÆÈÎ©¡×¤Ë·ãÅÜ¤·¤¿¡ª¡Ô»°³ÞµÜ²È¡ÈÊìÌ¼Æ®Áè¡É319Æü ¿¿Áê¥ê¥Ý¡¼¥È¡Õ¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡3·î1Æü¡¢»¥ËÚ»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖµÜÍÍ¥¹¥¡¼Âç²ñ¹ñºÝ¶¥µ»²ñ¡×¤Î»òÇÕ¼øÍ¿¼°¡£º£Ç¯¤Î¼øÍ¿¼°¤Ë¤Ï¸Î¡¦𥶡¿Î¿Æ²¦¤ÎÈÞ¤Ç¤¢¤ë¿®»Ò¤µ¤Þ¡Ê70¡Ë¤È¡¢Ä¹½÷¤ÎÉË»Ò¤µ¤Þ¡Ê44¡Ë¤ÎÊìÌ¼¤ªÆó¿Í¤¬½ÐÀÊ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉË»Ò¤µ¤Þ¤¬µÞî±¡¢·çÀÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
【画像】式典にお一人で出席された母・信子さま
なぜか式典に現れなかった彬子さま　©時事通信社
¡¡Âç²ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÉË»Ò¤µ¤Þ¤ÏÂç²ñ2ÆüÌÜ¤Î2·î27Æü¤«¤é»¥ËÚÆþ¤ê¤·¡¢³Æ¶¥µ»¤ò´ÑÀï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼øÍ¿¼°ÅöÆü¤â¡¢¤´¼«¿È¤ÎÉË»Ò½÷²¦ÇÕ¤ÈËå¤Îàö»Ò½÷²¦ÇÕ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÃË½÷¥â¡¼¥°¥ë¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼øÍ¿¼°¤Î¿Ê¹Ô¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤âÉË»Ò¤µ¤Þ¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÉË»Ò¤µ¤Þ¤Ï¼°Åµ¤Î²ñ¾ì¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖµÞ¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤ì¤¿¤È¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼°Åµ¤¬»Ï¤Þ¤ëÄ¾Á°¤Ë¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¤´·çÀÊ¤ÎÏ¢Íí¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¿²¼ª¤Ë¿å¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡Ö¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤Î¶Ú¤òÄÌ¤¹¤Ë¤Ï¡Ä¡×
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¿®»Ò¤µ¤Þ¤¬Æþ¾ì¤µ¤ì¤ëÁ°¤Þ¤Ç¡¢µÜ²È¤ÎÀÊ¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î°Ø»Ò¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£1¤Ä¤Ï³«»ÏÁá¡¹¤ËÅ±¼ý¤µ¤ì¡¢¼°Åµ¤Ç¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î»òÇÕ¤ò¿®»Ò¤µ¤Þ¤¬¤ª°ì¿Í¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¼øÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤«¤¿¤äÉË»Ò¤µ¤Þ¤¬·çÀÊ¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢Ìó30Ê¬¤Î»òÇÕ¼øÍ¿¼°¤Ï¡¢°ìËõ¤ÎÉÔ²º¤µ¤ò»Ä¤·¤Æ½ªÎ»¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÉË»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤Ê¤¼¡¢¤³¤¦¤âÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼°Åµ¤ò¡È¶ÛµÞ·çÀÊ¡É¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡£µÜÆâÄ£¤Ï¡Ö¸æÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¤ª¼è¤ê¤ä¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤¬¡¢»°³ÞµÜ²È´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢ÉË»Ò¤µ¤Þ¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¶ìÎ¸¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤Î¶Ú¤òÄÌ¤¹¤Ë¤Ï¡¢¼°Åµ¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤·¤«ÊýË¡¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¡×
¡¡°ìÂÎ¡¢¼°Åµ¤ÎÎ¢¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
¡¡3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë12»þÇÛ¿®¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤ª¤è¤Ó3·î5Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿»°³ÞµÜ²È¡ÈÊ¬Îö¡É¤Î·Ð°Þ¡¢»°³ÞµÜÇÕ¼øÍ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿®»Ò¤µ¤Þ¤¬¼çÄ¥¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ê¤É¤ò¾ÜÊó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
