日本テレビは4日、4月期の改編説明会を行った。この春で土曜午後10時の「with MUSIC」、金曜午後7時の「ニノさん」、土曜午後1時半の「キントレ」などが終了する。

大井秀一総合センター部長は終了番組の理由を聞かれ「始まる番組があれば終わる番組もある。総合的判断で決断させていただいた」と話した。

同枠で新たに報道番組が始まる「with MUSIC」については「悪かったわけではない」としつつ「プライム帯で報道番組がないのは日本テレビだけ。この土曜22時に新しく生み出していこうと思いました。どんな番組かはお楽しみにいただければと思います」と話した。

「ニノさん」については「レギュラー番組は終わりますが、ニノさんファミリーの楽しい雰囲気は今後もタイムテーブルのどこかで伝えていけたら」とし、「キントレ」については出演していたKing＆Princeの前身番組からの貢献への感謝を述べつつ「ぜひメンバーの方々とは今後も音楽番組などでもご一緒させていただきたい。この先もご活躍いただけるかなと思っています」と語った。「キントレ」の終了を伝えた際は名前こそ明かさなかったが、出演者やスタッフが涙していたという。