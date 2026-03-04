長岡市は物価高騰対策として市民1人あたり1万円分の商品券配布を決定していて、現在、4月の発送に向けて準備を進めています。



政府が物価高対策として各自治体に「お米券」の活用などを推奨していた支援について、長岡市はことし1月に全市民に対し1万円分の「暮らしと地域の応援商品券」配布を発表していました。国の重点支援地方交付金と市の財源を含む約28億円が予定されています。





その後、市は商品券を利用できる事業所や店舗などを募集し、2月末までに市内の小売業や飲食店、サービス業など約1500店から登録のエントリーがあったということです。市によりますと、配布される商品券は1000円券10枚からなる1万円分の商品券で、3月1日時点で長岡市の住民基本台帳に登録されている市民が対象となります。商品券は個人宛てに4月に入ってから順次発送され、4月末までに全市民に送付したいとしています。申請などの手続きは不要で、例えば1世帯4人家族の場合は、4人それぞれに商品券が届くということです。商品券は、4月中旬から10月20日まで市内の参加登録店でお米などの食料品や日用品などの購入、飲食店などで利用できます。たばこや金券、市指定ごみ袋、税金や公共料金などは利用の対象外ということです。