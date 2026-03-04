高知県高知市の「わんぱーくこうちアニマルランド」で暮らす、ホンドタヌキの「ポタコ」ちゃん。彼女が見せた、あまりにも無防備で愛らしい「うたた寝」の姿が、SNSを中心に大きな感動と癒やしを広げています。公式X（@KochicityZoo）が投稿した「夢の世界へ行く寸前のタヌキ」という一文。そこに添えられた動画には、多くの人が驚く光景が収められていました。



【動画】「可愛すぎ！」立ったままうたた寝するタヌキ

立ったままうたた寝するポタコちゃん

なんと、ポタコちゃんは四肢でしっかりと立ったまま、目を閉じてウトウトと舟を漕いでいるではありませんか。人間でも電車の中でつり革に掴まりながら寝てしまうことがありますが、ポタコちゃんの姿はまさにそれ。カクンカクンと頭を揺らしながらも、絶妙なバランスで「立ったままうたた寝」し、倒れずに立ち続けています。



この投稿には、「可愛すぎ！」「かわいい存在がかわいいことをしている」「これぞ狸寝入り」など、多くのメッセージが。また、「安心出来る環境なんでしょうね」と、野生本来の警戒心を忘れ、外敵の心配がない場所でリラックスしきっている姿に感動する声も寄せられました。ハッシュタグにつけられた「ゆっくり寝てください」の文言からも、飼育員さんから彼女がいかに大切にされ、そして穏やかに過ごしているかが伝わってきます。



▽出典：和の森わんぱーくこうちアニマルランド 公式X／夢の世界へ行く寸前のタヌキ