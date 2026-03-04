ホンダ「“新”モンキー125」発表！

ホンダは2026年3月6日に、原付二種レジャーバイク「モンキー125」のカラーバリエーションを変更して発売します。

モンキー125は、丸みを帯びた台形フューエルタンクや厚みのあるタックロールシート、アップマフラーといった特徴的なデザインを備え、ひと目で「モンキー」らしさが伝わるモデルで、旧モデルの雰囲気をそのままに、各パーツのサイズや形状にこだわり、絶妙なバランスを実現しています。

エンジンは、歯切れの良い鼓動感と低中速域で豊かなトルクを発揮する、ロングストローク設計の排気量123cc空冷単気筒エンジンを搭載。トランスミッションには、シフト操作を楽しめる5速マニュアルを採用し、リラックスしたライディングポジションと相まって、モンキー125ならではの楽しい走りを実現します。

車体は、スチール製モノバックボーンフレームを基本骨格とし、フロントに倒立式フォーク、リアにはツインショックを装備。街乗りから郊外へのツーリングまで、様々なシーンで快適な乗り心地を追求したバランスの良さが特徴です。リアサスペンションのスプリングは、車体色によってレッドまたはイエローが設定されます。

ブレーキシステムは、フロントに2ポッドキャリパー、リアにシングルポッドキャリパーを組み合わせたディスクブレーキを採用し、安定した制動力をもたらします。さらに、フロントブレーキには1チャンネルABS（アンチロック・ブレーキ・システム）を標準装備し、ブレーキング時の安心感を高めています。

足まわりは、モンキーらしさを象徴する極太タイヤを、スタイリッシュなY字スポークデザインの12インチアルミキャストホイールに装着。軽快なハンドリングを追求したことで、爽快な走りが楽しめる個性的なフィーリングを生み出しました。

装備面では、愛嬌のある表情を演出するラウンド形状のコンパクトなLEDヘッドライトや、デザインに統一感を持たせたLEDテールランプとウインカーを採用し、被視認性も考慮されています。

メーターは、小ぶりなケースにシンプルな機能をまとめた反転液晶タイプの単眼メーターを搭載。シートは、厚みのあるクッションと広い座面で快適な座り心地とライディングポジションの自由度を確保し、チェック柄のシート表皮が魅力を引き立てます。

コンパクトながら5.6Lの容量を確保したフューエルタンクには、エアプレーンタイプのキャップやオールドタイプのウイングマークをあしらったエンブレムが採用されています。

このほか、クロームメッキガード付きのアップマフラーやスチール製の前後クロームメッキフェンダー、キー付きのサイドカバー、イグニッションをONにするとメーターが“まばたき”するような演出でライダーを迎えるなど、遊び心とこだわりが細部まで詰まっています。

また、サドルバッグやUSBソケット（Type-C）、グリップヒーターなど、使いやすさと快適性を向上させる純正アクセサリーも用意されており、自分好みにカスタマイズする楽しみも広がります。

2026年モデルでは、継続色「ミレニアムレッド2」の燃料タンクの配色を変更し、「パールカデットグレー」は燃料タンクとリアサスペンションスプリングの配色変更を実施。新色として「バナナイエロー」が追加されています。

モンキー125の価格（消費税込）は49万5000円です。