ウエニ貿易は、スマートリングブランド「b.ring（ブリング）」より、野球日本代表「侍ジャパン」とコラボレーションした数量限定モデル『侍ジャパン×b.ringコラボ スマートリング』を、3月3日にヤマダデンキにて発売することを発表した。

【画像あり】リングと外箱が侍ジャパン仕様に 商品外観

本モデルは、高精度センサーとAI解析を搭載したスマートリング「b.ring Pro」をベースに採用した。睡眠データ記録、心拍数モニタリングなどの健康管理機能や健康データを分析してAIがアドバイスする機能などを備えている。

リング本体には侍ジャパンのビジターユニフォームをイメージしたカラーリングを施し、素材にはステンレススチールを使用している。リング中央にはb.ringロゴに代わり、侍ジャパンのイニシャルマーク「J」が印字されている。

パッケージも侍ジャパンのユニフォームをモチーフにした限定デザインとなっており、ネイビーとレッドのグラデーションを基調にした外装だ。外装スリーブと内箱による二重構造を採用している。

価格は25,960円（税込）、サイズ展開は8～12となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）