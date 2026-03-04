３月４日の北海道内は、発達中の低気圧の影響で十勝地方を中心に大雪となっています。



ＪＲ北海道は特急列車を含む一部列車の運休を決めています。



激しく雪が降り続いています。



十勝の大樹町では車の上にこんもりと雪が積もり、町民が除雪作業に追われていました。



（マチの人）「今時期は重たいですね。年寄りにはこたえる」



（マチの人）「たまらないうちにやらないとどんどん大変になるので、昼から夜もずっと除雪すると思います」





４日の道内は、日本の東を急速に発達しながら進む低気圧の影響で、十勝地方を中心に大雪となっています。午後３時までの２４時間に降った雪の量は、中札内村上札内と大樹が４２センチ、広尾が４１センチとなっています。

この雪の影響で、ＪＲ北海道は札幌と釧路や帯広を結ぶ特急「おおぞら」や「とかち」など、あわせて５０本の運休を決めています。



こうした悪天候の中、道内の公立高校では入学試験が行われました。



予定通り学力試験は始まり、道内２０６の公立高校でおよそ２万人が学力試験に臨みました。



このあとも十勝地方を中心に雪が降り続き、５日午後６時までの２４時間に降る雪の量は多いところで３０センチと予想されています。



引き続き交通障害や雪崩、着雪による停電に注意・警戒してください。