¡ã¥À¥¤¥¥ó¥ª¡¼¥¥Ã¥É¥ì¥Ç¥£¥¹¡¡»öÁ°¾ðÊó¡þ4Æü¡þÎ°µå¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô(²Æì¸©¡Ë¡þ6610¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äºòµ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥óÊÌ¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë12¿Í¤¬½éÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÆþÃ«¶Á¡¢¹ÓÌÚÍ¥Æà¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î¿ûÉö²Ú¡¢üâÌî°¦É±¡¢°ð³ÀÆáÆà»Ò¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ËÆ£°¦²Ú¤¬È±¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿
¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡¢½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¤é1998Ç¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤Î²«¶âÀ¤Âå¤ÎÂæÆ¬°Ê¹ß¡¢À¤Âå¸òÂå¤ÏµÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ïº£Ç¯¤â²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£ºòÇ¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Ï22¿Í¤¬¹ç³Ê¤·¡¢³«ËëÀï¤È¤Ê¤ëº£Âç²ñ¤Ç¤Ï6¿Í¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£¥È¥Ã¥×¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿18ºÐ¤Î°ËÆ£°¦²Ú¡¢ºÇ½ªQT¤ò¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤·¤¿20ºÐ¤ÎÁÒÎÓ¹È¡Ê¤¯¤é¤Ð¤ä¤·¡¦¤³¤¦¡Ë¡¢ºòÇ¯12·î¤Î¡ÖJLPGA¿·¿ÍÀï ²Ã²ìÅÅ»Ò¥«¥Ã¥×¡×¤òÀ©¤·¤¿19ºÐ¤ÎÆ£ËÜ°¦ºÚ¤éÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë´é¤Ö¤ì¤¬½éÀï¤«¤é¤½¤í¤Ã¤¿¡£3ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿µÜ¾ë¸©ÉÙÃ«»Ô½Ð¿È¤ÎÁÒÎÓ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø»Ë¾å½é¡Ù¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£1988Ç¯¤Î¥Ä¥¢¡¼À©ÅÙ»Ü¹ÔÁ°¤â´Þ¤á¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ÇÌ¤¾¡Íø¤ÏµÜ¾ë¡¢ÀÐÀî¡¢ÆàÎÉ¡¢º´²ì¤Ê¤É10¸©¡£¥ë¡¼¥¡¼¤Ç¤Ï»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤ÎºÇ½ªQT¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°ïºà¤Ë¡¢µÜ¾ë¸©Ì±¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤½¤³¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¬°ìÈÖ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£µÜ¾ë¤Ç¤â2»î¹ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡£³«ËëÀï¤ÎÉñÂæ¤Ï½é¤á¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÎ°µåGC¡£2Æü¤È3Æü¤Ë1¥é¥¦¥ó¥É¤º¤Ä²ó¤ê¡¢¥×¥í¥¢¥ÞÂç²ñ¤Î¤³¤ÎÆü¤ÏÎý½¬¾ì¤Ê¤É¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ò¹Ô¤¤¡¢½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤¿¡£¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¤Ï¹Å¤¯¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¹âÎï¼Ç¡£¹¶¤áÊý¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢¤¹¤°¥Ü¥®¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×2·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2Æü´Ö¤Î¥Ä¥¢¡¼³°¶¥µ»¡ÖINTLOOP¥°¥ë¡¼¥× ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¾Þ¶â300Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¡£½¼¼Â¤Î¥ª¥Õ¤ò²á¤´¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó´ÑÀï¤·¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡È¥Á¡¼¥à¡¦¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¡É¤Î³èÌö¤ËÂç¤¤¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ö¥´¥ë¥Õ¤ò¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¤È¤¤«¤é¤º¤Ã¤È¤Ç¤¹¡×¤È¥¯¥é¥Ö¤Ï¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÇÃË»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤ÎÌÚÂ¼°ªÍè¡¢Æ±¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Î¸ÍÄÍÍ¥ÅÍ¤¬Æ±¼Ò¤Î¥Ü¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£Âçµ»¤¬·è¤Þ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥Ü¡¼¥É¤ÎÎ¢¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡ØYONEX¡Ù¤Î¥í¥´¤¬Âç¤¤¯±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¢¤Ã¡ª¡¡¤Þ¤¿¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¤À¡Ù¤È¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¿Æ¶á´¶¤â¤¢¤ë¤·¡¢Áª¼ê¤è¤ê¥Ü¡¼¥É¤ÎÊý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥´¥ë¥Õ¤Ï´ä°æ»ÐËå¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤À¡£¿·¿ÍÀï¤òÀ©¤·¤¿Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¡¢¤â¤¦»Ï¤Þ¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¿·¿ÍÀï¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÊÌÊª¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£2·î¤ÏµÜºê¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£½ÅÅÀ²ÝÂê¤Ï¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£¡Ö¥í¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥È¤ò¥·¥ç¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ã¥×¤ò30¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¿¡£ÌÜÀþ¤Î°ÌÃÖ¤È¤«¤ò¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Ê¡²¬½Ð¿È¤ÇÆ±¶¿¤Ç¤â¤¢¤ë¥³¡¼¥Á¤ÎÄÔÂ¼ÌÀ»Ö»á¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢¥¿¥¤¥ä°ú¤¤Ê¤É¾¼ÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÂÎÎÏ¶¯²½¤òÅØ¤á¡¢¡Ö1Ç¯´ÖÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂÎ¤Å¤¯¤ê¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤È¼«¿®¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£ÃÏ¸µ¡¦²Æì¤Ç¥Ä¥¢¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëµÈùõ¥Þ¡¼¥Ê¤Ï¡¢QT¥é¥ó¥¯149°Ì¤Çº£²ó¤Ï¼çºÅ¼Ô¿äÁ¦¤Ç¤Î½Ð¾ì¡£¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤òÃÏ¸µ¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡£QT¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½Ð¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ºòÇ¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿3¿Í¤Î¹â¹»À¸¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤Ç¡¢2·î7Æü¤Ë²Æì¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¹â¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï12°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È¥¢¥Þ¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢¥¢¥Þ»þÂå¤Ë¤ÏºòÇ¯¤Þ¤Ç4Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿³«ËëÀï¡£¡ÖÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡£Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£7ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿25ºÐ¡¦º´ÅÄ»³Îë³ò¤Ï¡¢ÏÆ¸µ²Ú¤Î·ç¾ì¤Ë¤è¤ê·«¤ê¾å¤²¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡£2·î28Æü¤Ë½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ã¯¤«¤ÎÉÔ¹¬¤ò´ê¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¾¯¤·Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤±¤É¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¹Åç¹ñºÝ³Ø±¡¹â»þÂå¤Ï¶âÃ«Âó¼Â¤Î2Ç¯¸åÇÚ¡£»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¥¹¥¿¡¼¤Î»ñ¼Á¤Ï½½Ê¬¤À¡£¤³¤Î¤Û¤«¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢½Ð¿È¤ÎÈî¸åè½²»¤âQT¥é¥ó¥¯23°Ì¤Î»ñ³Ê¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡£Âç³Ø¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥Ú¥Ñ¡¼¥À¥¤¥óÂç¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î¼õ¸³¤Ç¹ç³Ê¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÎ¾¿Æ¤ò»ý¤ÄµÕÍ¢Æþ¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¡ÊÊ¸¡¦±±µÏ¹§»Ö¡Ë
