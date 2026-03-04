タレントのLiLiCo（55）が3日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。夫で元純烈の小田井涼平（54）の塩対応ぶりを明かす場面があった。

この日のテーマは国際結婚。ゲストは国際結婚した夫の過剰な愛情表現について語り、話を振られたLiLiCoは「何かあると思います？」と自虐的に語った。

「よく考えたら逆なんだよね。（ほかのゲスト）みんなは日本人側で、私は外国人側なので何もない」とLiLiCo。「本当にハグとかもしないし、“照れる”って言うんですよ。誰に照れるの？自分で自分を止めてるだけで」とぼやいた。

さらに小田井が純烈時代には「年末にノミネートされて。歌が賞を獲れるんじゃないかっていう大きな会場に私も見にいくじゃないですか。応援に」と回顧。

すると小田井が歩いて来たため「会場も“フウ〜”ってなって、私も手を広げて、“これハグだ！”と思って」準備をしたが、小田井は近づくと「“俺らより目立つなよ！”って言ってそのまま戻った」とぶっちゃけた。

「あたしもうこのまま」と腕を広げたまま固まっていたと続け、スタジオからは爆笑が起こった。