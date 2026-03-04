【あすから】ムン・サンミンが財閥3世の年下彼氏に 韓国ドラマ『深夜2時のシンデレラ』放送開始＜キャスト・あらすじ＞
俳優のシン・ヒョンビンとムン・サンミンが共演する韓国ドラマ『深夜2時のシンデレラ』（全10話）が、あす5日（後0：00〜）よりCSホームドラマチャンネルで放送される。
同作は『賢い医師生活』シリーズや『財閥家の末息子〜Reborn Rich〜』などのシン・ヒョンビンが、超現実主義のキャリアウーマン、ユンソを演じ、『シュルプ』や『ウェディング・インポッシブル』で人気を博し、KBSの人気音楽番組『ミュージックバンク』のMCとしても活躍中の俳優ムン・サンミンが財閥3世の年下彼氏ジュウォンを演じる。
“現実主義のデキる女性”と“彼女一筋の年下財閥彼氏”の予測不能なラブコメディーとなっている。
■あらすじ
現実主義のユンソ（シン・ヒョンビン）は、交際1年半の年下の彼氏ジュウォン（ムン・サンミン）が財閥家の息子だと知り、家柄の差から別れを決心する。彼の母親から手切れ金まで受け取り、別れるためにわざと嫌われるような行動を取るユンソ。だがジュウォンはそんなことはおかまいなしに彼女へのアプローチを続ける。愛よりお金を選ぶクールな彼女と、童話のように愛を守り抜こうとするロマンチストな彼の愛の行方は？
■演出
ソ･ミンジョン、ペ･ヒヨン
■脚本
オ･ウンジ
■キャスト
シン・ヒョンビン、ムン・サンミン、ユン・バク、パク・ソジン
