日本テレビは4日、4月期の改編説明会を行った。月曜深夜0時29分から放送中のtimelesz出演のバラエティー番組「timeleszファミリア」は日曜午後2時（関東ローカル）へ枠移動する。

これまで3人の演出による3企画をそれぞれ放送して進めてきたが、新枠では1人の演出へと絞って届けていく。メンバーが日本各地にいる弟子入りしたい人のもとを訪ねて取り組むドキュメンタリー企画や、応援したい人物にスポットを当ててコンテストなどを開催する企画を検討しているという。

柏原萌人プロデューサーは「生きざまむき出し系のアイドルであるtimeleszが、日本中の方と大きな輪、ファミリアを作っていくバラエティーです。ここからが新しいスタートになりますし、勝負だと思っています。日本中の生きざまが面白い人たちと絆を紡ぎながら、彼らの生きざまもみせられるバラエティー番組にできたら」と意気込んだ。

追加メンバーのオーディション番組などで大人気のtimeleszは各局にレギュラー番組を持つ。柏原プロデューサーは自身が32歳、単独演出を担う須原翔氏が35歳であることに触れ「各局と比べても制作陣も若いメンバー中心でやっています。須原も今めちゃくちゃ肩が回ってますし、いい勢いをつけながらできればいいかなと思っています。この先、10年しっかりとtimeleszを描いていけるように考えながらワンチームで支えていきたい。彼らを国民的スターに押し上げていくことをこれからも思い続けながら盛り上げていける番組にできたらと思っています」と力を込めた。

今回の改編では、土曜午後10時から放送していた「with MUSIC」を終了し、新報道番組を立ち上げることも発表。金曜午後7時からは千鳥ノブと嵐二宮和也がメインキャストを務めるバラエティー番組「金曜ミステリークラブ！！！」、火曜深夜0時24分からはtimelesz菊池風磨がMCを務める新音楽番組「夜の音−TOKYO MIDNIGHT MUSIC−」が新たにスタートする。