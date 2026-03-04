３日に放送されたＴＢＳ系「未来のムスコ」では、颯太（天野優）が未来から持ってきたスマートウォッチがトラブルがありながらも復旧。未来に戻る日が近づいていることが示唆されるが、ネットでは、颯太の「僕、泣かなかったよ」の一言に、パパママたちが号泣した。

未来（志田未来）は映画撮影のため、２週間、颯太と離れることに。留守の間は劇団の仲間や保育士の優太（小瀧望）らが、順番で颯太の面倒を見てくれることになった。

「頑張ってくる」と約束した未来は、撮影に集中。一方留守の「絶対泣かない」と約束した颯太は、ママを心配させまいと、寂しい思いを必死に隠して日々を過ごす。そしていよいよ明日、ママが帰ってくる…という夜、沙織（西野七瀬）とともに、初めてママに電話。「ボク、泣かなかったんだよ」というと「でも本当はママに会いたかった。ママに会いたい、ママに会いたい」と泣きじゃくる。

健気過ぎる颯太の言葉にネットも号泣。「強いね、偉いね」「颯太が２週間も頑張って泣かなかったのほんとに偉すぎて、久しぶりのママとの電話は泣いた」「ああ、もう泣くしかない」などの声が。

また、颯太のパパ・マーくんが誰なのか、決定打はまだ出ていないが、ネットでは「３人のまーくんと暮らしました、でいいと思う」「ヤノシンもよっしーもまー先生もみんな颯太のパパでいいじゃん」「まーくん候補みんな大好きで良い人なのでもはや誰でも良いです」など、まーくん誰でもいい説も浮上している。