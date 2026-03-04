日本テレビは4日、4月期の改編説明会を行い、火曜深夜0時24分からtimelesz菊池風磨がMCを務める新音楽番組「夜の音−TOKYO MIDNIGHT MUSIC−」を開始することを発表した。

毎週1組のアーティストを迎え、トークのほかスタジオライブを披露する。映像作家や衣装、メーク、証明など各方面のクリエーターとコラボレーションした特別な歌唱ステージを届けていく。

火曜日の同枠ではこれまで深夜ドラマを放映していた。大井秀一総合センター部長は「レギュラーの音楽番組はやっぱり必要」と語り、固定番組の存在が音楽特番の支持などにもつながることを強調した。

このほか土曜午後1時半から放送していたKing＆Prince出演の「キントレ」が終了し、週替わりのバラエティー番組枠となることなども明かされた。また、土曜午後10時から放送していた「with MUSIC」は終了し、新報道番組を立ち上げる。大井氏は重要視している音楽番組である「with MUSIC」の終了については「悪かったわけではない」としつつ「プライム帯で報道番組がないのは日本テレビだけ。この土曜22時に新しく生み出していこうと思いました。どんな番組かはお楽しみにいただければと思います」と話した。