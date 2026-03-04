「セブンプレミアム ワッフルコーン リッチミルク」リニューアル 生乳量36％維持＆後味スッキリの絶妙バランスに進化
【モデルプレス＝2026/03/04】セブン‐イレブン・ジャパンは、3月10日よりセブンプレミアムアイスクリームの看板商品「セブンプレミアム ワッフルコーン リッチミルク」をリニューアルする。
【写真】セブン、累計20回リニューアルを重ねた人気アイス
2001年、コンビニエンスストア業界でいち早く“ワッフルコーン”を採用し、試行錯誤の上誕生した「セブンプレミアム ワッフルコーン」。発売以来、好評を博している看板商品として時代ごとの嗜好の変化に応えながら累計20回のリニューアルを重ねてきた。
今回のリニューアルでは、ミルク本来の豊かな甘みとコクが、より素直に感じられる絶妙なバランスに進化。糖類や乳製品の配合を徹底的に見直し、生乳量36％はそのままで、ミルクの甘さ・風味が引き立つように。素材の質の高さにこだわり抜くことで、濃厚でありながら、後味は驚くほどスッキリと仕上がっている。1口食べれば、まるで牧場のアイスクリームのような、澄み渡る美味しさが広がる。少しずつ暖かくなる春先は、アイスクリーム需要が高まり始める季節。仕事帰りや家事の合間、ふと立ち寄った店で手に取る1品が、日常に小さな贅沢を添えてくれる。（modelpress編集部）
価格：228円（税込246.24円）
発売日：3月10日（火）〜順次
販売エリア：全国
【Not Sponsored 記事】
【写真】セブン、累計20回リニューアルを重ねた人気アイス
◆「セブンプレミアム ワッフルコーン」リニューアル
2001年、コンビニエンスストア業界でいち早く“ワッフルコーン”を採用し、試行錯誤の上誕生した「セブンプレミアム ワッフルコーン」。発売以来、好評を博している看板商品として時代ごとの嗜好の変化に応えながら累計20回のリニューアルを重ねてきた。
◆セブンプレミアム ワッフルコーン リッチミルク
価格：228円（税込246.24円）
発売日：3月10日（火）〜順次
販売エリア：全国
【Not Sponsored 記事】