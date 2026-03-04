お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが2026年3月4日、Xで意味深長な投稿を行い、ネットの注目を集めている。

「外にいるとそう思うけど、中にいると気が付かなくなるんだろうね」

クロちゃんは「胡散臭い連中ってつるむ傾向にあるよね。だから見分けやすい」と切り出し、「外にいるとそう思うけど、中にいると気が付かなくなるんだろうね」とつづった。

おなじみの「?しん」「♪」といったポップな語尾もなく、いつになく真剣な雰囲気だ。

具体的な内容は明らかにしていないものの、SNSでは「リアルバリューのメンツの事？」「え？ 溝口さんのこと言ってます？」などと受け止める声が上がった。

「しん」がないときは「芯を突いてる」

クロちゃんの投稿について、高市早苗首相が自らのXで2日に注意喚起を行った「SANAE TOKEN」なる仮想通貨をめぐるトラブルに言及したものではないかとみるユーザーが多いようだ。

同仮想通貨は、実業家の溝口勇児氏が手がけるプロジェクト「NoBorder DAO」が「民主主義のアップデートを目指すプロジェクト」との触れ込みで2月25日にリリースしたものだ。免責事項のページでは「いわゆるファンクラブトークン」と説明していた一方で、トップページには高市氏の似顔絵が使われていた。

高市氏は本件について「全く存じ上げません」と困惑。「本件について我々が何らかの承認を与えさせて頂いたこともございません」としていた。

さらに、3日には作成されたばかりの「株式会社neu」のCEOを名乗るXアカウントが突如「トークンの設計および発行に至るまでの一切の業務について、私が運営する株式会社neuが主体となって行い、その責任を負ってまいりました」と主張し、困惑の声が上がっていた。

真意は定かではないものの、クロちゃんの投稿には、「しん」がないときは「芯を突いてる」という指摘や、「急に黒川明人になって芯を食った事を言うんだよこの人」といった声も寄せられている。