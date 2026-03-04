ドル円１５７．４０近辺、ユーロドル１．１６１５近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は157.40近辺、ユーロドルは1.1615近辺で推移している。ドル円は東京午前の157.86付近を高値にその後は157.50台から157.70台で揉み合った。東京午後に入ると売りが強まり157.18付近に安値を更新。片山財務相が「日米財務相声明には為替介入も選択肢に含まれる」などと円安けん制発言を行ったことに反応した。その後は下げ一服となり、現在に至っている。前日NY終値157.74レベルからは円高・ドル安方向に振れている。



ユーロドルは、売り先行も買い戻されている。東京午前に1.1620付近を高値として1.1575付近まで下落した。しかし、売りは続かず反発。東京昼にかけては1.16台を回復した。足元では1.1610台へと上昇しており、前日NY終値水準1.1613付近に値を戻している。



中東有事の状況は依然として激化する方向にあり、株式急落とともにリスク回避の円買い圧力と、有事のドル買い圧力がせめぎ合っている。



USD/JPY 157.43 EUR/USD 1.1611

