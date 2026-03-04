劇場アニメ「ルックバック」がNHK 総合テレビにて、3月22日23時より放送決定。地上波初放送となる。

「チェンソーマン」などの藤本タツキが描いた渾身の青春物語を原作に、劇場アニメーション化した作品。監督・脚本・キャラクターデザインを務めたのは、「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破」、「借りぐらしのアリエッティ」、「風立ちぬ」などに主要スタッフとして携わってきた、押山清高。

あらすじ

学年新聞で4コマ漫画を連載している小学4年生の藤野。クラスメートから絶賛され、自分の画力に絶対の自信を持つ藤野だったが、ある日の学年新聞に初めて掲載された不登校の同級生・京本の4コマ漫画を目にし、その画力の高さに驚がくする。以来、脇目も振らず、ひたすら漫画を描き続けた藤野だったが、一向に縮まらない京本との画力差に打ちひしがれ、漫画を描くことを諦めてしまう。

しかし、小学校卒業の日、教師に頼まれて京本に卒業証書を届けに行った藤野は、そこで初めて対面した京本から“ずっとファンだった”と告げられる。

漫画を描くことを諦めるきっかけとなった京本と、今度は一緒に漫画を描き始めた藤野。2人の少女をつないだのは、漫画へのひたむきな思いだった。しかしある日、すべてを打ち砕く事件が起きる……。