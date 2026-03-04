宝塚歌劇宙組の博多座公演ミュージカル「愛するには短すぎる」、スーパー・レビュー「ＶＩＶＡ！ ＦＥＳＴＡ！ ２０２６ ｉｎ ＨＡＫＡＴＡ」が４日、福岡・博多座で開幕した。

トップスターの桜木みなとにとって博多座公演は、「銀河英雄伝説＠ＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡ」（２０１３年）、「王家に捧ぐ歌」（１６年）、「黒い瞳」「ＶＩＶＡ！ ＦＥＳＴＡ！ ｉｎ ＨＡＫＡＴＡ」（１９年）に続く、４度目の出演。「また出演させていただけて、本当にうれしく思っております」と笑顔だ。トップ娘役・春乃さくらは１９年以来、２度目の博多座出演に「客席降りでのお客様との距離感も近く、皆様の反応が本当に温かくて、それがとても印象深かったです」とワクワクしていた。

「愛するには短すぎる」は０６年の星組初演以来、１１年、１２年、２３年と再演を重ねてきた人気作。ロンドンからニューヨークへ向かう豪華客船を舞台に、束の間の恋や多彩な人間模様が描かれる。財閥の御曹司であるフレッド・ウォーバスク（桜木）と、船のバンドに所属するショーチームメンバーのバーバラ・オブライエン（春乃）の恋模様が気になるところ。桜木は「婚約者がいるのに、好きになってはいけない人を好きになってしまう―そんなハラハラもある物語です」と魅力を明かしていた。

レビューは世界各地の祭り（ＦＥＳＴＡ）をテーマに、鮮やかな色彩美の衣装、客席降り、パワフルな群舞や歌など見どころ満載。公演は同所で２６日まで上演される。