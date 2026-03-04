3/8は国際女性デー！食卓をミモザサラダで華やかに！

3月8日は「ミモザの日」

3月8日は国際女性デー。別名「ミモザの日」とも呼ばれているこの日に食卓を鮮やかに彩るミモザサラダはいかがでしょうか？旬の春キャベツをたっぷり使っている華やかなミモザサラダをご紹介します。



※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

卵の白身と黄身を分けてミモザ風に

1.キャベツとブロッコリーはレンジで加熱してからお皿に盛ります。

2.ゆで卵は白身と黄身に分けて、黄身をフォークで潰します。ドレッシングの材料も混ぜておきます。





3.生ハムとともに盛り付けてできあがり！





実際にこのレシピで作った人の感想

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「おしゃれなサラダを作りたくて作りました」「温野菜のサラダ、おいしいです」「色鮮やかでおいしくて大満足」などの嬉しい声が届いています。





見た目にも春らしいサラダは気持ちを上向きにしてくれますね。キャベツとブロッコリーは温かいままなので、夜が冷えるこの季節にも食べやすいサラダではないでしょうか。ぜひ、作ってみてください。

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）