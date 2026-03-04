環江マオナン族自治県第五小学校で実地調査を行う覃恬静さん（左）。（２０２４年２月２８日撮影、南寧＝新華社配信／王淙岳）

【新華社南寧3月4日】中国広西チワン族自治区河池市の環江マオナン族自治県第五小学校で教師をしている覃恬静（たん・てんせい）さんは、間もなく開幕する第14期全国人民代表大会（全人代）に代表として出席する。

マオナン族は中国でも人口の少ない民族の一つで、同自治県は中国で唯一のマオナン族自治県になっている。覃さんは大学を卒業すると故郷に戻り、基層（きそう）の農村の分校から教師としてのキャリアを始め、10年近く教壇に立ち続けている。

環江マオナン族自治県第五小学校で実地調査を行う覃恬静さん（右）。（２０２４年２月２８日撮影、南寧＝新華社配信／王淙岳）

2023年、覃さんは全人代代表に選出された。教育格差の縮小や基層医療の整備、生活基盤の安定・向上といった課題に強い関心を持つ。

都市部への出稼ぎなどで親が不在の「留守児童」が多く、校外の学童保育施設の管理強化が必要な農村部の現状を踏まえ、覃さんは約半年かけて多くの保護者、施設、関係部門を訪ね歩き、校外の昼間預かりサービスの規範化管理の強化に向けた建議を提出した。さらに、故郷の下南郷が抱える季節的な水不足の問題についても、水利部門や農業農村部門と何度も意見交換を重ね、1年以上かけて大規模かんがい区建設に関する提案を練り上げた。

環江マオナン族自治県第五小学校で実地調査を行う覃恬静さん（左端）。（２０２４年２月２８日撮影、南寧＝新華社配信／王淙岳）

覃さんは、少数民族集住地域に傾斜配分する国の財政政策のおかげで、故郷の環江は静かに変化を遂げつつあると指摘した。データによると、この4年間で同県は高校段階の教育経費に累計4億元（1元＝約23円）以上を投入し、生徒受け入れ枠を2500人分増やし、優秀な教員を約200人招致し、農村部の学校の教育環境は大きく改善された。25年には約3億4千万元の農村振興特別資金が339件の民生プロジェクトに充てられ、桑蚕やユチャ（油茶）といった特色ある産業が財政面で的を絞った支援を受けた。養蚕農家の年間収入は25億1400万元に上り、1万6千世帯の農家が、庭先を利用した農業や加工、ビジネスなどで収益を上げる「庭先経済」を通じて収入を増やし、豊かな暮らしを実現したという。

覃さんの今年の提案もやはり、少数民族集住地域の発展や交通による教育支援、留守児童のケアといった、最も住民の関心が高い民生課題と緊密に結び付いているという。

環江マオナン族自治県第五小学校の課外活動教室で、児童と活発にやりとりしながら授業を進める覃恬静さん（中央）。（２０２４年２月２８日撮影、南寧＝新華社配信／王淙岳）

ここ数年、河池市では高速道路や高速鉄道が相次いで開通し、住民の移動はますます便利になった。路線網は着実に整備されているものの、教育を充実させ、産業を発展させるには、交通が依然として重要な鍵を握ると覃さんは考えている。このため覃さんは各地を訪問し、「広西・河池から環江を経て貴州・榕江へ至る高速道路建設に関する建議」をまとめ、併せて留守児童支援制度の整備に向けた施策も提起した。

覃さんは、より整った高速道路網を基盤に、故郷が特色ある農業や民族文化を生かした観光などの産業を発展させ、地元での雇用を増やすことで、より多くの親が「地元で働き、家族と一緒に過ごせる」ようになることを願っていると語った。（記者/郭軼凡、黄耀滕、梁雨浪）

環江マオナン族自治県で行われた豊作を祝う伝統祝日「分竜節」のイベント会場。（ドローンから、２０２５年６月２８日撮影、南寧＝新華社配信／王淙岳）

