ハローキティ新幹線“最後のプレゼント”「フィナーレアート」が公開 オリジナルグッズ第三弾も
JR西日本は4日、「ハローキティ新幹線」の運行終了を前に、「フィナーレアート」を公開した。
【画像多数】ハローキティ新幹線、フィナーレへ…オリジナルグッズ第三弾ずらり
ハローキティ新幹線は、5月17日をもって運行終了する。感謝を込めてさまざまなフィナーレ企画を展開中で、“最後のプレゼント”として「フィナーレアート」が完成した。
「みんなの笑顔と想い出をカタチにしたい！」という想いから、昨年より思い出写真を募集。「フィナーレアート」には、この笑顔や、これまでのたくさんの想い出、感謝の気持ちがつまっている。
また、ハローキティ新幹線1号車の「HELLO！PLAZA」は、3月17日からいよいよ「フィナーレ篇」が始まる。「THANKS！PLAZA」と題し、オリジナルグッズ第三弾などが展開される。
そして、3月28日に下関駅でフィナーレイベント「ハローキティ新幹線 『Dreamy Night』」を開催。同イベントに参加できる旅行商品は3月9日より発売される。
■オリジナルグッズ第三弾
【先行発売】ハローキティ新幹線1号車「HELLO！PLAZA」2026年3月17日（火）
【一般発売】2026年3月25日（水）
ありがとう（ハート）ハローキティ新幹線 ぬいぐるみ（記念BOX）販売価格：4950円（税込）
ありがとう（ハート）ハローキティ新幹線 ペアマスコット 販売価格：2970円（税込）
ありがとう（ハート）ハローキティ新幹線 フェイスパスケース 販売価格：1760円（税込）
ありがとう（ハート）ハローキティ新幹線 ふわふわパスケース 販売価格：2200円（税込）
販売箇所
・ハローキティ新幹線1号車「HELLO！PLAZA」
・京都鉄道博物館
・JR西日本エリアの一部駅ナカ店舗など
・JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER WEST mall」
・ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」
・トレインボックス WESTER モール店
など
（C）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664814
