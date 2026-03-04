広島県は３日、２０１８〜２４年度に実施した災害復旧工事で、行っていない地権者との協議を記すなど公文書６４件に虚偽の内容が含まれていたと発表した。

県は、虚偽の公文書をもとに国から受けた補助金など計約７３００万円を返還するとしている。

発表によると、西日本豪雨で被害を受けた河川の改修工事などを巡って作成した地権者らとの協議録６４件で、協議内容や協議日、協議相手に虚偽があった。虚偽文書の作成は五つの県建設事務所に及び、関わった複数の職員は「忙しく、協議する時間がなかった」などと説明したという。

県は３日、国土交通省に調査結果を報告。国への返還額は、受け取った補助金約５０００万円に加算金を加えた計約７３００万円になると見込んでいる。

横田美香知事は３日夜、報道陣の取材に応じ、「県行政への信頼を大きく損ねることになり、心よりおわび申し上げたい」と陳謝した。刑事告発についても検討するとしている。

県は昨年、県西部建設事務所・呉支所で、災害復旧工事の国の補助金申請に関する地権者との協議録のファイル名に「嘘（うそ）」と書かれた文書があることを知り、調査を進めていた。