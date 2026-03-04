“もえあず”の愛称で知られる大食いアイドルもえのあずき（38）が、3日放送のABEMA「愛のハイエナ5」（火曜後11・00）に出演し、大食いの道に進むきっかけを明かした。

番組では、全国の荒れる成人式で、特に目立っていた新成人たちのその後を追う特集を放送。スタジオ出演者たちが人生の節目について話す中、もえのは「私は大食い選手権で優勝した瞬間です」と答えた。

「さらば青春の光」東ブクロから「いつ気づくんですか？私、めっちゃ食えるなって」と問われた。

もえのは「きっかけがつんく♂さんなんですけど」と告白。「アイドル活動をしていて、“お弁当 1個じゃ足りないんです”みたいな話をしていて。他にも大食い自慢のアイドルがいるから、“やろうか？”って言って。つんく♂さんが大会を開いてくれたんですよ」と説明した。その食いっぷりに、つんく♂は「本家に出た方がいいよ」と助言してくれたという。

森田哲矢からは「今でどれぐらい食べるんですか？本気出したら」との質問が。もえのは「本気出したら、わんこそば1060杯」と返答。桁違いの爆食ぶりに、スタジオには驚きを通り越し、笑い声が起きていた。