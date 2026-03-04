美容家でタレント“アレン様”ことアレンが、3日放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時36分）に出演。現在見舞われているトラブルを明かした。

タレント若槻千夏（41）がゲストと心理テストをしながらトークするバラエティー。

トランプでババ抜きをして、ジョーカーをどこに置くかで診断。「端」「真ん中」「相手が取りそうな所」「あえてわかるように」の選択肢からアレン様は「無意識ですよ…端でしたね。意識してないの。でもなんか端ばっかにもってっちゃうクセがある」と答えた。

この心理テストでは「遭いやすい金銭トラブル」がわかるといい、アレン様が選んだ「端」は「賃貸などの契約トラブル。慎重で堅実なあなた。借金・詐欺には遭いにくい一方、請求・返金・契約交渉など、言うべき場面で言えず損するタイプ」と診断された。するとアレン様は「これ当たってる」と驚いた。

そして「あと、単純にわたくしの場合、信頼がなさすぎて賃貸を契約させてくれないトラブル問題。そっちに見舞われてます、現在。借りれないのよ」と明かした。

若槻から「職業がわかりづらいからってこと？」と聞かれると「職業がわたくし“歩く神社”っていうのでやってるんですよ」と答えた。すると岩槻が「いやいや…絶対通らん。審査、絶対通らんよ」と指摘。アレン様が「落ちるの」と答えると、若槻が「そら、落ちるよ。自分でしょ。それ変えればいいだけ。“歩く神社”やめたらいいだけでしょ、職業欄」と助言した。