◇サッカーAFC女子アジアカップオーストラリア2026 グループステージ第1節(3月1日〜4日、オーストラリア)

サッカー女子アジアカップは日本時間4日、グループステージC組の第1節が行われ、日本はチャイニーズタイペイとの対戦。谷川萌々子選手や清家貴子選手のゴールで快勝しました。

試合は前半から日本が攻め立て一方的な展開に。一時は8割近いボール支配率で何度も相手ゴール前に迫ります。それでも前半は相手の粘り強い守備をこじ開けられず0-0で折り返すと、後半16分になって待望の先制点が生まれます。

ボールを中盤で保持した日本。すると谷川選手が最終ラインの裏へ抜け出します。そこへタイミングよく浮き球のスルーパスが通ると、ゴール前まで走り込んでいた谷川選手が落ち着いて胸でトラップし、1度バウンドさせたボールをゴールへ蹴り込みました。日本は後半47分にも清家選手のヘディングシュートで追加点を挙げるなど合計32本のシュートを放ち、2-0で勝利しました。

また他のグループではA組の第1節では、開催国のオーストラリアがエースのS・カー選手のゴールで先制するとそのまま1点を守り切りフィリピンに勝利。韓国は攻撃力を発揮しイランに3発快勝しました。

B組では、北朝鮮がミョン・ユジョン選手のハットトリックでウズベキスタンに完勝。中国はバングラデシュに前半終了間際に2点を奪い勝利しました。

第1節は、このあとC組のインド対ベトナムの試合を残すのみ。日本の次戦は日本時間7日に、インドとの対戦が予定されています。

▽第1節（3月1日〜4日）

【グループA】

オーストラリア 1-0 フィリピン

韓国 3-0 イラン

【グループB】

北朝鮮 3-0 ウズベキスタン

中国 2-0 バングラデシュ

【グループC】

日本 2-0 チャイニーズタイペイ

ベトナム-インド

▽日本の日程3月4日 GS第1節 vsチャイニーズ・タイペイ3月7日 GS第2節 vsインド3月10日 GS第3節 vsベトナム3月13〜15日 準々決勝3月17〜18日 準決勝3月19日 順位決定戦3月21日 決勝